Prije nego što prodate stari telefon, postoji jedan ključni korak koji morate uraditi – i koji mnogi preskaču, misleći da je jednostavno vraćanje na fabrička podešavanja dovoljno.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Stručnjaci za sajber bezbjednost upozoravaju da mnogi podaci mogu da se vrate ako se napravi samo površinsko brisanje. Evo šta zaista morate uraditi da biste zaštitili svoje kontakte, fotografije i privatne dokumente.

Napraviti sigurnosnu kopiju svih podataka

Prije nego što započnete bilo kakav proces brisanja, apsolutni prioritet je da napravite sigurnosnu kopiju svih podataka koje želite da sačuvate. Gubitak dragocenih uspomena, važnih kontakata i poslovnih dokumenata bio bi nepotreban stres.

Mnogi vjeruju da je vraćanje na fabrička podešavanja dovoljno da se podaci brišu prije nego što prodate telefon, ali to je opasna pretpostavka. Stručnjaci za sajber bezbjednost upozoravaju da resetovan uređaj često i dalje sadrži podatke koji se mogu oporaviti pomoću specijalizovanih alata. U jednom istraživanju, stručnjak je kupio 30 polovno korišćenih uređaja i uspeo je da povrati izbrisane podatke, uključujući bankovne informacije, lozinke, privatne dokumente i fotografije.

Brisanje datoteka uklanja samo put do njih

Obično, brisanje datoteka uklanja samo put do njih, dok sami podaci ostaju na internoj memoriji uređaja dok se ne prepišu novim sadržajem. To znači da vaši najintimniji podaci, od finansijskih detalja do privatnih poruka, mogu završiti u rukama potpuno nepoznatih ljudi.

Prije nego što izvršite fabricki reset, sigurnosno kopirajte sve podatke koje želite da sačuvate. Korisnici Androida mogu koristiti Googleove opcije za backup aplikacija, kontakata i postavki na Google Drive. Za fotografije i video snimke, Google Photos je praktično rešenje. iPhone korisnici mogu da iskorišćavaju iCloud ili lokalne kopije kroz Finder ili iTunes.

Zatim, nakon zaštite podataka, izaberite odjavu sa svih korisničkih naloga. Ovo je važno da se izbjegne da novi korisnik ima pristup vašim računima. Za Android telefone - ručno uklonite svaki Google nalog. Za iPhone - obrišite sve podatke i isključite funkcije kao što su "Find My iPhone" i zaključavanje aktivacije.

Takođe, ne zaboravite da fizički izvadite SIM karticu i SD karticu (ako ih vaš uređaj ima).

Kod starijih Android uređaja, preporučuje se da provjerite da li je uključena enkripcija. Iako mnogi moderni telefoni imaju automatsku enkripciju, provjerite je u podešavanjima (Sigurnost → Enkripcija). Za iPhone-e, važno je da poništite uparivanje uređaja kao što je Apple Watch i uklonite sve kreditne kartice iz Apple Pay-a.

Kada ste sigurni da je sve obrisano i da su podaci sigurni, izvršite fabrički reset uređaja. Posle resetovanja, uređaj će se pokrenuti kao nov, bez tragova starih naloga. Ako uređaj i dalje traži lozinku prethodnog naloga, znači da reset nije bio kompletan, piše Večernji.

Kako bezbjedno obrisati podatke iz starog telefona u 5 koraka

Napravi sigurnosnu kopiju podataka: Sačuvaj fotografije, kontakte, aplikacije i dokumenta na Google Drive, iCloud ili lokalno na računar

Odjavi se sa svih naloga: Ukloni Google/Apple naloge, isključi „Find My iPhone“ ili slične funkcije i obriši sve povezane aplikacije.

Izvadi SIM i SD karticu:Nikada ih ne ostavljaj u telefonu koji prodaješ.

Uključi enkripciju: Ako koristiš stariji Android, proveri da li je enkripcija aktivirana u podešavanjima.

Uradi fabrički reset: Tek nakon prethodnih koraka resetuj uređaj na fabrička podešavanja. Telefon će se pokrenuti kao nov, bez tvojih podataka.