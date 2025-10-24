Sud je imao jasan odgovor za oca koji dao svoj tablet djetetu u ruke.

Izvor: DIY Perks

Sedmogodišnji dečak iz Njemačke obavio je više od 1.200 kupovina i potrošio oko 33.000 eura u mobilnim igrama na očevom tabletu.

Otac, koji nije bio svjestan razmjera troškova, na sudu je tražio povrat novca, tvrdeći da su kupovine obavljene bez njegovog znanja i saglasnosti. Međutim, sud u Karlsrueu presudio je da on snosi punu odgovornost zbog nedostatka adekvatne zaštite i nadzora nad uređajem.

Kupovine bez ograničenja

Dječak je 20 meseci koristio očev tablet kako bi igrao različite mobilne igre, piše Bild. Nalog je bio povezan s očevom kreditnom karticom, što je dječaku omogućilo višestruka plaćanja bez dodatne potvrde transakcija. Tokom tog perioda, sedmogodišnjak je svakog dana obavljao na desetine mikrokupovina, a mjesečni troškovi dostizali su i nekoliko hiljada eura.

Kako stoji u sudskim spisima, sedmogodišnjak je ukupno realizovao preko 1.200 transakcija, ne shvatajući obim potrošnje. Većina plaćanja odnosila se na virtuelne predmete i unapređenja u igrama.

Otac dječaka je primetio da nešto nije u redu tek kada su se na njegovom bankovnom izvodu pojavila neuobičajeno visoka zaduženja. Iako je slučaj prijavio banci i sudu, nije uspio da povrati izgubljena sredstva. Banka je odbila žalbu, navodeći da su sve transakcije pravilno autorizovane - kartica je bila aktivna, a uređaj povezan sa korisničkim nalogom.

Nadzor i zaštita su odgovornost roditelja

Sud u Karlsrueu nije imao dilemu da je otac odgovoran za čitavu situaciju. U obrazloženju presude naglašeno je da muškarac nije primijenio nijednu osnovnu meru opreza koja bi spriječila ovakve troškove. Nije koristio roditeljsku kontrolu, nije otvorio djetetu poseban korisnički nalog, nije postavio limite za kupovine, niti je pratio imejl obavještenja o izvršenim transakcijama.

Prema mišljenju suda, zanemarivanje ovih obaveza direktno je dovelo do nastale štete, za koju je roditelj u potpunosti odgovoran.

U presudi je navedeno da su alati bezbijednosti, uključujući blokadu kupovina i obavještenja o plaćanjima, lako dostupni i jednostavni za aktiviranje, pa se njihovo neiskorišćavanje smatra grubom nepažnjom.