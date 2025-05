Većina dostupnih igara već je bilo dostupna na drugim platformama, ali ovo je odlična prilika da ih i Nintendo fanovi isprobaju.

Bilo da ste već naručili Nintendo Switch 2 ili čekate da se nađe na policama, konzola vam neće biti od prevelike koristi ako nemate igre koje možete da igrate na njoj. Ukoliko ste već napravili kolekciju Switch 1 igara, nećete biti ostavljeni na cjedilu. Ipak, ukoliko želite da osjetite istinsku moć novog hardvera, već prvog dana vas očekuju odlični naslovi.

U nastavku možete pročitati koje vas to igre očekuju kada Switch 2 bude izašao 5. juna - od Nintendo naslova do hitova velikih AAA studija.

Nintendo Switch 2 igre koje će biti dostupne prvog dana

Ponuda igara koje će biti dostupne prvog dana kada Nintendo Switch 2 bude izašao većinom je već vižena na drugim platformama. Za one koji su se ekskluzivno držali Nintendo konzola, ovo je odlična prilika da ih iskuse po prvi put, a za ostale da se uvjere u moć novog hardvera.

Ovo je lista 23 naslova koje ćete moći da zaigrate čim ugrabite svoj primerak Nintendo Switch 2 konzole:

Mario Kart World

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Arcade Archives 2 Ridge Racer

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Deltarune

Fast Fusion

Fortnite

Hitman World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Nobunaga’s Ambition Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition

Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition

Sonic x Shadow Generations

Split Fiction

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition

Suikoden I&II HD Remaster for Nintendo Switch 2

Survival Kids

Yakuza 0 Director’s Cut

Ostale igre koje će biti dostupne prvog dana za Nintendo Switch 2

Za originalnu Switch konzolu izašlo je preko 15.000 hiljada igara. Mnoge od njih moći će da se igraju na novoj generaciji - samo još uvijek nije poznat tačan broj. Umjesto direktne hardverske kompatibilnosti, Switch 2 će emulacijom pokretati starije naslove, a testiranje još uvijek nije završeno.

Na zvaničnom sajtu kompanija kaže da će svi Nintendo naslovi raditi savršeno (osim Nintendo Labo Toy-Con 04: VR Kit), a isti status ima preko 20% igara treće strane. Ovo su podaci objavljeni 15. aprila 2025, a, kako je testiranje u toku, možemo očekivati da će se taj broj uvećavati vremenom.

Kao i originalni Switch, nova generacija moći će da emulira igre sa starijih Nintendo konzola, s tim da će vlasnici svježeg hardvera, pretplaćeni na Nintendo Switch Online + Expansion Pack, imati pristup GameCube naslovima. Prva tri su The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX i Soulcalibur II.