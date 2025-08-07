Čekate nastavak popularnog The Sims serijala? Bojimo se da imamo loše vijesti.

Izvor: EA

Dok najveći fanovi nestrpljivo čekaju The Sims 5 igru, iz EA stiže iznenađujuća vijest - nastavak serijala neće stići u skorijem periodu. Predsjednica kompanije, Laura Mil, za Variety je izjavila da, iako je progres važan, ne bi bilo fer da igrači napuste sve što su gradili u The Sims 4 svih ovih godina.

Iako je EA ranije bez problema prelazio na nove naslove, količina dodatnog sadržaja za The Sims 4 je izvanredna - objavljeno je više od 85 dodataka u poslednjih deset godina, a najnovija ekspanzija, Enchanted by Nature, izašla je 10. jula.

Iako neki smatraju da je EA prosto lijen, treba imati u vidu da Sims i dalje nema pravog konkurenta na tržištu - pokušaji poput Kraftonovog InZoi-a nisu uspjeli da ugroze Simsovu dominaciju u žanru simulacije života.

Umjesto klasičnog nastavka, EA trenutno radi na besplatnoj multiplejer igri zasnovanoj na Sims univerzumu. Kompanija je opisuje kao platformu sa ogromnim potencijalom za rast jer će nuditi mnoštvo modova i podržavati različite platforme.

Izvor: Play!Zine