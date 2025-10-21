Pošaljite ovaj video svima koji su vas zezali zbog pogrešno otkucanih poruka.

Izvor: YouTube / Michi NekoMichi

Ako ste u poslednje vrijeme primijetili da pravite više grešaka dok kucate poruke na iPhone-u, niste jedini - a, vjerovatno, i nije do vas. Viralni video koji kruži X-om pokazao je da iOS ima bag zbog kog tastatura nasumično ubacuje pogrešna slova tokom kucanja, čak i kada korisnik tačno pritisne željeno dugme.

Sve je počelo objavom jednog korisnika koji je otkrio da postoji bag koji tastaturu tera da sama mijenja slova. Uz objavu je podijeljen i video koji jasno pokazuje problem, a ubrzo su se oglasili brojni vlasnici iPhone-a koji su potvrdili da imaju isti problem.

If you're making more typos in iOS lately, you're not going crazy - it's a bug in iOS that causes the keyboard to randomly insert the wrong letter instead of what you typed.pic.twitter.com/FqZOFvR4TV — Michi (@NekoMichiUBC)October 19, 2025

Ono što čini ovu situaciju ozbiljnijom jeste činjenica da, prema autoru originalnog videa, greške traju već duže vrijeme - još od iOS 16 verzije. Tek kada je snimio ekran i usporio snimak, shvatio je koliko često sistem sam mijenja slova, bez ikakve greške korisnika.

Tastatura je možda najvažniji dio interfejsa svakog pametnog telefona, pa ovakav bag, koji direktno mijenja ono što kucamo, može ozbiljno da naruši svakodnevno iskustvo i povjerenje u uređaj.

Neki korisnici su pokušali da objasne uzrok i tvrde da bi problem mogao da bude povezan sa "autocorrect" funkcijom ili sukobom sa "swipe-to-type" načinom kucanja (QuickPath). Iako Apple još uvijek nije reagovao, video je ponudio neophodno olakšanje mnogima koji su mislili da su počeli da gube preciznost prstiju.