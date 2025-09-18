Korisnici Apple telefona od ove nedelje mogu da nadograde operativne sisteme na novu iOS 26 verziju.

Izvor: Apple

Nova verzija iOS-a napokon je dostupna korisnicima iPhone pametnih telefona. Mnogi su već prvog dana ažurirali softver, ali se dio njih vrlo brzo razočarao. Na internetu se može pročitati veliki broj žalbi onih koji su instalirali iOS 26, čiji prvi utisak je da im se baterija prazni nenormalnom brzinom.

Ovo su samo neki od komentara bijesnih iPhone korisnika:

"Iako sam potpuno napunio telefon prije 58 minuta, baterija je već na 79 posto".

"iOS 26 je pretvorio moj telefon u ciglu. Definitivno ima problema sa baterijom".

"Jutros sam ga koristio manje nego obično, a baterija je već pala na 50 posto".

Svake godine ista priča

Izvor: Apple

Ako vam se čini da ste slične žalbe već čuli - u pravu ste. Svake godine u ovo vrijeme ponavlja se ista priča - nakon nadogradnje iOS-a korisnici prijavljuju da im baterija traje kraće nego ranije.

Iz Apple-a poručuju da nema razloga za brigu, jer su ovakve stvari uobičajene. Naglašavaju da nakon svake veće nadogradnje može doći do privremenog uticaja na trajanje baterije i termalne performanse. Kako objašnjavaju, potrebno je vrijeme da se dovrši proces podešavanja u pozadini - indeksiranje podataka, priprema fajlova za pretragu, kao i preuzimanje i ažuriranje aplikacija.

Novi iOS takođe donosi funkcije koje zahtijevaju dodatne resurse, pa u zavisnosti od načina korišćenja, neki korisnici mogu primetiti promjene u performansama i/ili autonomiji baterije.

Liquid Glass

Izvor: Apple

Osim problema sa baterijom, deo korisnika nije zadovoljan ni novim izgledom iOS 26 operativnog sistema. Riječ je o “Liquid Glass” dizajnu - ikone i meniji sada imaju proziran efekat matiranog stakla, zbog čega boje pozadine djeluju zamućeno. Neki korisnici smatraju da je to najružniji potez koji je Apple do sada napravio, a mogu se pročitati i mišljenja da Stiv Džobs nikada ne bi odobrio takav dizajn.

Ipak, kao i obično, većina korisnika se posle početnog nezadovoljstva navikne na promjene i nastavi da koristi telefon kao ranije. A što je najvažnije - kada se iPhone privikne na novi iOS, trajanje baterije bi trebalo da se vrati na staro, piše Zimo.