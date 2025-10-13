Telekomunkacioni rat ulazi u novu fazu, a evropski operatori i tržište su pod velikim pritiskom.

Izvor: SmartLife / Marko Čavić

Huawei je više od pet godina poslovao pod zapadnim sankcijama, koje nisu imale za cilj samo da ograniče njegovu ulogu na tržištu pametnih telefona, već i da izbace opremu ove kompanije iz telekomunikacionih mreža zapadnih država i njihovih najbližih saveznika.

Kineske vlasti sada povlače slične poteze kako bi ograničile kupovinu Nokia i Ericsson opreme od strane domaćih telekomunikacionih operatora.

Kako piše Financial Times, logika kineskih vlasti je jednostavna: kritična infrastruktura, u koju spadaju i komunikacione mreže, ne smije da zavisi od uvozne opreme. Zbog toga je operatorima i kompanijama iz ključnih sektora kineske privrede zabranjena nabavka Nokia i Ericsson opreme bez prethodne provjere Državne službe za internet informacije (CAC).

Pošto ovakva provjera može da traje tri mjeseca ili duže i ne završava se uvijek odobravanjem regulatora, jasno je da će to obeshrabriti mnoge kupce da se odluče za evropsku opremu.

Evropske vlasti odavno pokušavaju da se usklade sa američkim kolegama zabranjujući korišćenje kineske opreme u lokalnim komunikacionim mrežama. Međutim, takva nezavisnost skupo bi koštala evropske operatore, pa je mali broj spreman da u potpunosti posluša regulatore.

Vidi opis Kinezi vraćaju istom mjerom: Ne mogu Huawei i ZTE na zapadu? Teško će Nokia i Ericsson u Kini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: SmartLife / Ilija Baošić Br. slika: 23 23 / 23

U priču ulazi i politika - ne žele sve evropske zemlje da naruše odnose sa Kinom. U poslednjih pet godina, samo 10 od 27 članica EU uvelo je ograničenja na kupovinu Huawei i ZTE telekomunikacione opreme.

Uprkos tome, kineske kompanije su uspjele da zadrže između 30 i 35% evropskog tržišta, iako je to pad od 5 do 10 procenata u odnosu na 2020. godinu. Primjera radi, u Njemačkoj čak 59% 5G infrastrukture koristi kinesku opremu, iako vlasti planiraju da je zabrane do 2029. godine. U Berlinu se čitava mobilna mreža oslanja upravo na kinesku tehnologiju.

U Kini je, međutim, situacija potpuno drugačija. Nakon izmjene zakona o sajber bezbjednosti 2022. godine, strani proizvođači moraju da prilože detaljnu dokumentaciju o komponentama u svojoj opremi i udjelu lokalnog hardvera ako žele da posluju na kineskom tržištu.

Neke kompanije idu i korak dalje, pokušavajući da pridobiju povjerenje vlasti isticanjem svojih istraživanja i razvoja u Kini. Prema podacima Dell’Oro Group-e, ovakav proces javnih nabavki već je smanjio udio Nokia-e i Ericsson-a na kineskom tržištu sa 12% na samo 4% u odnosu na 2020. godinu.