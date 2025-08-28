Dokumenti će sada podrazumijevano biti sačuvani u cloud-u, a svaki novi će biti nazvan po datumu.
Kako je na zvaničnom sajtu najavio Microsoft, podrazumijevana lokacija za čuvanje Word dokumenata od sada će biti cloud: "Sve što novo napravite automatski će se čuvati na OneDrive-u ili vašem izabranom cloud odredištu", piše menadžer proizvoda Raul Munjos.
Pored toga, svaki novi dokument će po podrazumijevanom podešavanju sada biti nazvan po datumu, a Microsoft napominje da korisnici mogu da koriste opciju "Save as" (Sačuvaj kao) kako bi promenili naziv fajla ili lokaciju čuvanja.
Ova promjena stiže sa verzijom 2509 i novijim izdanjima Word-a za Windows. Microsoft takođe navodi da ista funkcija stiže u Excel i PowerPont, ali da će naknadno biti uvedena.
Ne želite da se dokumenti čuvaju u cloud-u?
Munjos je odluku objasnio različitim prednostima - od toga da se ne može izgubiti napredak i da se dokumentima uvijek i svuda može pristupiti, preko lakše saradnje, pa sve do povećane bezbjednosti i usklađenosti sa propisima
Iako je čuvanje u cloud-u nesumnjivo korisno u nekim slučajevima, Munjos nije pomenuo jednu važnu sitnicu - neki korisnici jednostavno ne žele da se njihovi dokumenti nalaze u cloud-u.
Ukoliko pripadate ovoj grupi, evo kako da promijenite podrazumijevanu lokaciju čuvanja Word dokumenata:
- Otvorite Word ili bilo koji Word dokument
- Kliknite opciju "File", a zatim "Options"
- Izaberite u "Save" karticu
- Isključite opciju "AutoSave files stored in the Cloud by default in Word"
- Štriklirajte polje "Save to Computer by default"
- Provjerite da li vam podrazumijevana lokacija odgovara (Default local file location), izaberite drugu po potrebi