Iako debeo kao cigla, Doogee S200 Ultra zvuči kao jedan od najzanimljivijih telefona srednje klase.

Izvor: GSM Arena

Robusni telefoni su fascinantan segment pametnih uređaja, ali to ne znači previše ukoliko ispod "neuništivog" kućišta ne postoji hardver koji zapravo želite da koristite svakog dana. Puno je takvih modela, ali prema ranim informacija, Doogee S200 Ultra neće biti jedan od njih.

Prema informacijama do kojih je došao sajt GSMArena, Doogee će uskoro lansirati S200 Ultra model, koji bi trebao da stigne sa nekim zaista interesantnim specifikacijama.

Tvrdi se da će Doogee S200 Ultra imati dva ekrana - na prednjoj strani 6,72-inčni FullHD+ LCD ekran sa osvježavanjem od 120 Hz, a na poleđini nalaziti 1,32-inčni kružni AMOLED ekran (60 Hz, rezolucija 466×466 piksela). Sekundarni ekran navodno služi za prikaz vremena, prikaz obavještenja i kontrolu muzike.

Telefon će pokretati Dimensity 7400, čipset srednje klase, a softver će se zasnivati na Android 15 operativnom sistemu. Na raspolaganju će biti 12 GB RAM-a i 1 TB interne memorije, uz podršku za proširenje do čak dodatna 2 TB pomoću microSD kartice.

Kada su u pitanju kamere, informacije su prilično precizne. Na poleđini će se naći sistem trostrukih kamera - glavna rezolucije 100 MP (OmniVision OVA0B40), 20 MP Night Vision (Sony IMX350) kamera sa infracrvenim osvjetljenjem i 2 MP makro kamera. Za selfije će biti zadužen ISOCELL S5KGD1SP senzor od 32 MP.

Ako vam telefoni sa baterijom od 6.500, pa čak i 8.000 mAh zvuče impresivno, S200 Ultra će vas tek oboriti s nogu. Ispod "haube" navodno će se nalaziti baterija kapaciteta od čak 11.000 mAh, i to ne bilo koja baterija. U pitanju je silicijum-ugljenično rešenje, koje je do prošle godine bilo rezervisano isključivo za flagship telefone.

Sve to biće upakovano u kućište debljine 19,1 mm, koje se od mila samo može nazvati "ciglom". Ipak, otpornost na padove, habanje i ekstremne uslove je dobar razlog za to. Doogee je, tvrde se, dobio IP68 i IP69K sertifikate otpornosti na vodu i prašinu, ali i MIL-STD-810H sertifikat otpornosti američke vojske.

Osim "uskoro", nema preciznijih informacija kada će Doogee S200 Ultra biti zvanično predstavljen, ali se tvrdi da će njegova cijena u Evropi biti 485 eura.