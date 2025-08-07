Instagram je dobio opcije za dijeljenje tuđih objava, deljenje lokacije i pregled aktivnosti prijatelja.

Izvor: Instagram

Instagram je danas najavio nekoliko novih opcija, a najzanimljivija među njima je Repost. U pitanju novina koja funkcioniše veoma slično kao Retweet na X-u, odnosno omogućava da podijelite tuđe javne Reels klipove i objave iz feeda, a ti "repostovi" će se prikazivati vašim pratiocima.

Sve što podijelite na ovaj način biće vidljivo i u posebnoj kartici na vašem profilu, tako da uvijek možete da se vratite na njih.

Repost uvijek prikazuje ko je originalni autor. Ako neko podijeli vašu objavu, ona se prikazuje njegovim pratiocima - čak i ako vas ti ljudi ne prate. Instagram kaže da je to način da više ljudi vidi ono što pravite i što je vrijedno dijeljenja.

Možete dodati i kratak komentar uz Repost - kad kliknete na ikonicu za dijeljenje, pojaviće se oblačić u koji možete nešto upisati.

Izvor: Instagram

Druga novost je opcija koju je Instagram "pozajmio" od Snapchat-a - mapa. Omogućava da podijelite svoju poslednju lokaciju sa prijateljima koje sami izaberete. Možete je isključiti kad god želite, a kroz mapu možete i da vidite gdje su vaši prijatelji i šta objavljuju sa tih mjesta.

Dijeljenje lokacije je podrazumijevano isključeno. Sami birate s kim je dijelite - da li sa svim prijateljima, bliskim prijateljima ili samo odabranima. Možete i da isključite dijeljenje za određena mjesta ili određene ljude.

Ako uključite ovu opciju, lokacija se ažurira kad god otvorite Instagram ili se vratite u aplikaciju. Ako ste roditelj i imate uključen nadzor nad nalogom djeteta, dobićete obavještenje kada ono uključi deljenje lokacije i moći ćete da vidite s kim je dijeli, kao i da odlučite da li da ta opcija uopšte bude dostupna.

Mapa se nalazi na vrhu DM inboksa. Trenutno je dostupna samo u SAD, a uskoro stiže i u druge zemlje.

Izvor: Instagram

Pojavio se i novi deo unutar Reels sekcije - "Friends". Tu možete vidjeti Reels klipove koje su lajkovali vaši prijatelji, kao i preporuke iz "Blend" liste, ako ste je napravili. Instagram kaže da je ideja da lakše ispratite šta gledaju i prate ljudi koji su vam najbliži. Ova funkcija se već testirala ranije, a sada se uvodi globalno.