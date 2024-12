Priključivanje pametnog telefona na USB port u automobilu nije tako bezazleno, kao što to na prvi pogled može da izgleda...

Izvor: YouTube/ Printscreen/ YugaTech

Svako bi, vjerovatno, pomislio da punjenje pametnih telefona u automobilu tokom odlaska na posao djeluje kao veoma praktično rješenje koji štedi vrijeme.

To, međutim, baš i nije tako, pošto primjeri iz prakse pokazuju da dopuna baterija na ovaj način može da nanese više štete nego koristi.

Priključivanje telefona na USB port u kolima nije sasvim bezazleno, pa ako niste baš očajni zbog jednocifrenog broja procenata u gornjem desnom uglu ekrana, punjenje bi tokom vožnje trebalo da izbjegavate. Evo i zašto!

Malo struje

USB priključci u automobilima često daju manje struje nego što je to današnjim pametnim telefonima potrebno, zbog čega samo punjenje može izgledati kao da telefon jedva i može da se puni.

Dobar dio onih koji praktikuju da na ovaj način dopunjavaju baterije svojih uređaja primijetili su da se telefoni vrlo sporo pune – ako se uopšte i pune, tokom vožnje na posao ili sa posla.

Razlog je to što pametni telefoni koriste više energije za punjenje, nego što punjači namijenjeni za korišćenje u automobilima mogu da obezbjede, ističe Bred Nikols iz informatičke kompanije Staymobile.

(Pre)Više struje

Do problema, međutim, može da dođe i ako se za punjenje koriste "starinski" priključci za upaljač, odnosno USB adapteri za isti.

Iako noviji modeli automobila uglavnom nemaju upaljače kao dio osnovne opreme, većina ih i dalje ima bar jednu okruglu utičnicu od 12V kakve su služile za njihovo napajanje. A iz njih telefon može da dobije više struje nego što mu je potrebno, objašnjava Nikols.

Razlog je to što većina utičnica od 12V može da napaja uređaje strujom do 10 ampera, dok većina punjača za telefone koristi struju od jednog do tri ampera. A previše struje može da pregrije telefon i ošteti njegove dijelove.

Ode akumulator

Punjenje telefona tokom vožnje moglo bi i da isprazni akumulator automobila, navodi sajt GoCharge. Ukoliko je dat kontakt i automobil ima struje, ali je motor ugašen, i pritom npr. rade radio i/ili klima uređaj, telefon koji se puni će dodatno crpiti energiju iz akumulatora.

To obično nije od većeg značaja kod nov(ij)ih automobila sa ispravnim akumulatorima, ali kod starijih četvorotočkaša može dovesti do osjetnog pražnjenja.

Rješenje – powerbank!

Punjenje telefona u automobilu, pa ni uz upotrebu bežičnog indukcijskog punjača, ne može da dopuni bateriju više od procenta dovoljnog za održavanje na trenutnom nivou napunjenosti.

Zaključak je da punjenje u kolima može da posluži samo kao prva pomoć u situacijama kada treba obaviti neki važan ili hitan poziv, dok o ozbiljnijem punjenju treba razmišljati kod kuće i u kancelariji, ili sa sobom uvijek nositi eksternu bateriju.

(MONDO)