Državni tužioci iz 33 države optužili su Metu da je od početka 2019. do sredine 2023. primila više od milion izveštaja o korisnicima mlađim od 13 godina na Instagramu, ali je ugasila samo manji dio tih naloga.

Kompanija Meta susrela se sa ozbiljnim optužbama, koje uključuju navode da su od 2019. godine svjesno odbijali da ugase većinu naloga koji pripadaju djeci mlađoj od 13 godina, prikupljajući njihove lične podatke bez saglasnosti roditelja. Ove navode su otkrili sudski dokumenti iz tekuće federalne tužbe protiv giganta društvenih medija.

Državni tužioci iz 33 države optužili su Metu da je od početka 2019. do sredine 2023. primila više od milion izveštaja o korisnicima mlađim od 13 godina na Instagramu od roditelja, prijatelja i članova onlajn zajednice, piše CNN.



Milionska potraživanja za naknadu

U saveznoj tužbi se traži sudski nalog kojim se Meti zabranjuje praksa za koju državni tužioci tvrde da krši zakon. Građanske kazne bi mogle da dođu do stotina miliona dolara, jer Meta navodno ima milione korisnika koji su tinejdžeri i djeca. Većina država traži od 1.000 do 50.000 dolara kazne po prekršaju.

Međutim, "Meta je ugasila samo manji dio tih naloga", navodi se u žalbi.

Prema tužbi od 54 tačke, Meta je prekršila niz državnih zakona o zaštiti potrošača, kao i Pravilo o zaštiti privatnosti djece onlajn (COPPA), koje zabranjuje kompanijama da prikupljaju lične podatke djece mlađe od 13 godina bez saglasnosti roditelja.

Meta navodno nije poštovao COPPA na Fejsbuku i na Instagramu, iako Metini zapisi otkrivaju da sastav publike Instagrama uključuje milione djece mlađe od 13 godina i da "stotine hiljada tinejdžera troše više od pet sati dnevno na Instagramu", navodi se u sudskom dokumentu.

Jedan dizajner Meta proizvoda napisao je u internoj e-poruci da su mladi najbolji, i dodao da žele da dovedu ljude u svoju službu mlade i rano, prema tužbi.

"Uslovi korišćenja Instagrama zabranjuju korisnike mlađe od 13 godina (ili starije u određenim zemljama) i imamo mjere za uklanjanje ovih naloga kada ih identifikujemo. Međutim, provera starosti ljudi je složen industrijski izazov", rekla je Meta za CNN.

Mnogi ljudi, posebno oni mlađi od 13 godina, nemaju ličnu kartu, na primer. Zato Meta podržava savezno zakonodavstvo koje zahtjeva od prodavnica aplikacija da dobiju odobrenje roditelja kad god njihovi tinejdžeri mlađi od 16 godina preuzmu aplikacije.

Sa ovim pristupom, roditelji i tinejdžeri neće morati da daju stotinama aplikacijama osetljive informacije, kao što su državni identifikacioni dokumenti, kako bi potvrdili svoje godine.



Mentalno štetan sadržaj

U žalbi se takođe navodi da je Meta znala da njen algoritam može usmjeriti djecu ka štetnom sadržaju. Prema internoj komunikaciji kompanije, koja se citira u dokumentu, zaposleni su napisali da su zabrinuti zbog toga što sadržaj na Instagramu izaziva negativne emocije među tinejdžerima i utiče na njihovo mentalno blagostanje.

Iz kompanije su, međutim, ovo demantovali.