Zvezda filmova "Umri muški" će, nakon odluke o prodaji svog lika, moći da se pojavi u ulogama i nakon svoje smrti.

Brus Vilis, legenda akcionih filmova, postao je prvi holivudski glumac koji je prodao prava na svoj lik za stvaranje "digitalnog blizanca" američkoj firmi DeepCake. Uz korišćenje deepfake tehnologije, Vilis je pristao da se njegov lik koristi na malim i velikim ekranima za buduće projekte.

Deepfake tehnologija omogućava digitalnu "transplantaciju" lika jedne osobe na lik druge osobe, a korišćenjem mašinskog učenja i veštačke inteligencije, moguće je stvoriti ne samo vizelnog, već i audio "blizanca". Upravo je za potrebe audio "blizanca" glumac Džejm Erl Džons prodao prava na svoj glas kako bi Dart Vejder i dalje zvučao poznato nakon njegove odluke da se penzioniše.

Odlazak u penziju je razlog zašto je Vilis prodao svoj lik, a bio je primoran da završi karijeru dugu četiri decenije zbog dijagnoze afazije - bolesti koja se opisuje kao jezički poremećaj koji uzrokuje probleme sa čitanjem, slušanjem i govorom.

Ipak, ovo nije Vilisov prvi put da se susreće sa deepfake tehnologijom. Prošle godine je pozajmio svoj digitalni lik za potrebe snimanja reklame kompanije MegaFon, ruskog mobilnog operatora.

"Sviđala mi se preciznost sa kojom je ispao moj lik. To je mini-film u mom uobičajenom žanru akcione komedije. Za mene je to odlična prilika da se vratim u prošlost", rekao je Vilis, opisujući svoje iskustvo snimanja reklame. "Sa pojavom moderne tehnologije, čak i kada sam bio na drugom kontinentu, mogao sam da komuniciram, radim i učestvujem u snimanju. To je veoma novo i zanimljivo iskustvo i zahvaljujem se celom timu".

Kompanija DeepCake, kojoj je glumac prodao svoj lik, nudi svoje usluge za deo naknade koji je neophodan da bi se zvezda, poput Vilisa, pojavila u produkciji. Sa ovom tehnologijom, mogućnost da se vide zvezde u ulogama nakon što su umrle može postati stvarnost, a iako je pomalo jezivo, nije nečuveno. Kompanija tvrdi da deepfake glumci omogućavaju produkcijskim timovima neku vrstu pogodnosti, uklanjajući gnjavažu oko rasporeda, osiguranja, putnih troškova i još mnogo drugih stvari.

Iako ova tehnologija ima potencijal da se koristi zlobno, poput "transplantacije" lika poznatih glumica na lik glumica za odrasle, ne može se poreći da nudi intrigantno rešenje za budućnost televizije i filmova. Vilis je možda prvi glumac koji je rešio da njegov lik nastavi da živi, ali ne sumnjamo da neće biti i jedini.

