Stručnjak za bezbjednost plaćanja objasnio je zašto se u dva slučaja uvijek odlučuje za keš, a ne za provlačenja kartice.

Nastavljamo naše priče o elektronskom plaćanju i novinama koje donosi unaprijeđena bankarska tehnologija.

Nakon priče o tome šta da radite kad vam bankomat pojede karticu i koliko morate da čekate na nju, da vam je vrate, donosimo vam priču o tome kad je mudrije izabrati plaćanje kešom, umjesto provlačenja kartice.

O ovoj temi i uopšteno plaćanju na internetu i bezgotovinskom plaćanju govorio je srpski stručnjak za bezbjednost, Vojislav Rodić za TV Prva.

"Nikad se ne bih odrekao gotovine, iako je udio po broju transakcija ili vrijednosti vrlo mali", rekao je Rodić i objasnio gdje, i zašto, plaća gotovinom.

"Prije svega, kad dođem u zanatsku ili uslužnu radnju, ili kupujem novine, plaćam gotovinom. Za par eura nekada u velikom centru obavim transakciju telefonom. Ali transakcija u malim radnjama košta njih, a ne mene. Ako vi u pošti dobijete 20 centi provizije za održavanje infrastrukture pošte, sve su to troškovi transakcije. A kod zanatlije, on plaća trošak obrade od nekoliko procenata, mnogima je to skupo i zato neki od njih ne primaju kartice, preveliki im je trošak za poslovanje. Ja plaćam isto, biće plaćen PDV, ali će njemu ostati više, ja tu zato namjerno plaćam gotovinski", rekao je on.

"I privatnost!

Gotovina je anonimna, a svaka vaša bezgotovinska transakcija ostaje zabilježena, čak i kod kriptovaluta gdje svi misle da je sve potpuno anonimno, zapravo nije. Vidimo to na primjerima razvijenih zemalja, ali i kod nas, doći će policija do hakera koji je ransomware naplatio u kriptovaluti. I to do njega dolaze klasičnim policijskim metodama, a ne nekim tehnološki naprednim", objasnio je Rodić.