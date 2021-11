RASKINULI DALILA I CAR! DUGO JE I TRAJALO! Dragojevićeva URLALA na Filipa zbog NJIH, pa zaćutala! Filip ustao SKRHAN

Dalila Dragojević i Filip Car su raskinuli u toku noći, i od tog momenta nisu progovorili nijednu riječ.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Ovog jutra nakon što je ustala da ode do kupatila, Car je krenuo za Dalilom, ali ona mu nije pridala nimalo pažnje, pa je prošla pored njega a nije ga ni pogledala. Na taj način mu je stavila do znanja da je definitivno kraj njihove veze.

dalila raskinula sa carem Izvor: YouTube

Naime, Dalila je napustila Bijelu kuću onog momenta kada je ušla u sukob sa svojim, još zakonitim mužem Dejanom Dragojevićem. Vikala je i vrijeđala svog momka i muža, pa je tom prilikom nasato i sukob:

- Mene nemoj pič**m nazivati i majku mi jeb**i - drao se Car. - Daj ženu u blato ja ću biti najveći. Skloni se od mene, ne trebaš mi u životu, bićeš sama. Zna se šta je mangup, nećeš više sa mnom biti nikad. Sad će ti pojedine ući pa ćeš biti sa njima - rekla je Dalila

- Meni ovi sukobi ne trebaju. Hoćeš ja tebe da poredim sa bivšim, možda i on uđe pa ćemo da vidimo. Ja sam izmislila svijet i umjesto da vodim svoju bitku, mene napadaju dvojica - rekla je Dalila.

- Rekao sam ti da ne daješ povoda za neke stvari. Ne bi bila sa njim pet godina da nije bilo dobro, sad se desilo da ne ide i to je to - dodao je Car. Radi šta želiš, je*i se s kim želiš, ajde ćao. Nije mi ni sa tobom dobro više. Šta si mi uradio? Svaku emisiju me napadaš i nateraš mi suze. Ja nisam gospođa i nećeš me ti nervirati. Biću najgora - rekla je Dalila.