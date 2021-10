CECA NIJE PRI ZDRAVOJ PAMETI! Haos u Zvezdama Granda - Marija pecnula Ražnatovićku, Saša Popović odmah REAGOVAO!

Još jedno uzbudljivo veče u Zvezdama Granda.

Članovi žirija u takmičenju Zvezde Granda u nekoliko navrata su isticali kako je dolaskom Svetlane Cece Ražnatović u studiju zavladala potpuno drugačija energija, kao i da je vrlo posvećena svom zadatku, ali i da nikome ne ostaje dužna, što smo imali prilike da se uverimo u prethodnim epizodama.

Nakon nekoliko rasprava sa Draganom Stojkovićem Bosancem, Cecu je ovoga puta pecnula Marija Šerifović.

Takmičarka Milica Tomašević (24) iz Obrenovca predstavila se pesmama "Vlak" i "Nostalgija" i dobila pet panik tastera, ali i jedan glas za prolazak dalje od Cece.

"Za prvu pesmu jedno veliko da, ali ne znam šta se desilo u drugoj pesmi, kao druga osoba, drugi vokal, totalni preokret, ja ne znam šta se desilo. Devojka nije da ne zna da peva", rekla je Ceca i pokrenula raspravu među članovima žirija.

"Marija, šta ti imaš da kažeš?", pitao je Popović.

"Imam da kažem da Svetlana Ražnatović nije pri zdravoj pameti", odbrusila je Marija i nasmejala sve u studiju.

Marija Šerifović

"Evo i sad Marija kaže da ja nisam normalna... A evo šta kaže publika", rekla je Ceca.

"Dobro mi svi znamo da je Marija opaljena u glavu, to zna i ona sama, ali pošto joj ne radi bubica ne može da mi odgovori i to me raduje!", rekao je Popović kroz smeh.