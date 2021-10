SPISKAO SVE PARE OD VENČANJA I RAZVEO SE, IMAO VELIKI POROK: Drug raskrinkao život Belog! On je prava misterija Zadruge 

Ivan Radosavljević Beli ili lažni sportista kako su ga označili, svoj privatan život drži u tajnosti. Međutim, njegov drug je odlučio da otkrije tajne

Ivan Radosavljević Beli trenutni je učesnik rijalitija “Zadruga”, veoma je miran i ne mnogo upadljiv. Baš zbog toga se malo zna o njegovom privatnom životu, ali njegov drug otkriva zanimljive detalje.

On iza sebe ima jedan propao brak koji je trajao samo nekoliko meseci.

“Ivan potiče iz sasvim normalne, pristojne i funkcionalne porodice. Lepo je vaspitan i nikada nije pravio probleme”, počeo je Ivanov drug, a onda dodao:

“Ipak, moram da priznam da su ga uvek privlačila svetla pozornice i javni život. Trudio se da se druži sa poznatima, da bude u njihovom društvu, da sa njima izlazi, bude viđen i bitan. To je možda i jedan od glavnih razloga što je ušao u rijaliti jer njemu novac ne predstavlja pokretač u životu.”

Iako mu mnogi ne veruju da je sportista, njegov prijatelj otkrio je da zaista jeste ali da je u periodu kad se bavio sportom imao i jedan porok.

“Ivan je stvarno pravi sportista, ali voli ponekad da kocka, sem toga on stvarno nema drugih poroka.”

Ivanov prijatelj otkrio je i da zadrugar iza sebe ima jedan propali brak koji je trajao samo par meseci.

“Išli smo na tu svadbu, ali ne mogu da se setim da li je sve to bilo pre četiri ili pet godina. Zaljubio se i činilo se da će to biti ljubav za ceo život. On i njegova tadašnja devojka su se venčali i bila je to prava svadba, ali brak se raspao posle tri-četiri meseca. Bukvalno kako su potrošili novac koji su dobili, tako su se i razveli”, otkrio je zadrugarov drug za Alo.

