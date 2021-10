"NEMA ŠTA DA PONUDI OSIM PROSTITUCIJE, NIKO SU BEZ MENE" Maja Marinković žestoko opljuvala Anu Korać i Brendona!

Maja Marinković otkrila sve detalje svađe sa bivšim prijateljima

Izvor: Instagram/majaamarinkovic/printscreen

Bivše učesnice rijaltija “Zadruga” Maja Marinković i Ana Korać nisu ostale u najboljim odnosima, zbog čega je kriv jedan muškarac, ali se redovno povezuju u medijima. Kako je Maja sklona čestim promenama imidža, mnogi su je optuživali da čini sve kako bi što više ličila na svoju suparnicu.

Maja se osvrnula na te komentare ali otkrila i koji je pravi odnos njihove netrpeljivosti.

“Te persone ne bi postojale da njihovo ime ne ide uz moje ime. Iako se oni bolje komentarišu nego ja. Kada neki ljudi nemaju šta drugo da ponude osim određenih ličnih usluga tj. najstarijih delatnosti, onda se oni bave time ko je koga kopirao, a mene to zaista ne interesuje. Ja devojku zaista ne komentarišem. Janjuš je glavni problem, mi nismo imale ikakav problem pre toga”, rekla je samouvereno Marinkovićeva.

Sa Majom rat vodi i bivši prijatelj Branislav Radonjić Brendon koji je otkrio u kakvim situacijama je sve zadrugarka bežala kod njega, a onda otišao i korak dalje objavivši snimak na kojem je Maja golih grudi.

Njihova svađa je mnoge šokirala, a Maja poručuje da će se od sada sa njim viđati samo na sudu.

“Mi ćemo se videti na sudu, to je stari rijaliti igrač kome je i Bog rekao "laku noć". On je otvorio svoj jutjub kanal. 2, 3 puta sam snimala sa njim, a posle toga je postao zaista naporan i počeo da me zove po ceo dan i da mi šalje poruke, a ja imam i svoje obaveze. Počeo je da me pljuje samo iz razloga jer nisam želela da nastavim da snimam klipove sa njim gde bi on zarađivao pare na konto mog imena. Počeo je da izmišlja laži, kako ja ne znam ko je otac deteta i za to će biti tužen”, rekla je Maja.