DUGUJE 10.000 EURA, A SADA JE DEMOLIRALA POGREŠNA VRATA! Skandalozne optužbe protiv Maje Marinković - sve je otkrio!

Brendon Radonjić objavio video na svom Jutjub kanalu u kom je optužio Maju da je uznemiravala njegove komšije i da im je demolirala ulazna vrata od stana.

Izvor: Instagram/majaamarinkovic/printscreen

Bivši cimeri, Maja Marinković i Branislav Radonić Brendon, nastavili su druženje i nakon Zadruge, međutim sve je bilo kratkog daha.

U posljednje vrijeme njih dvoje ne prestaju sa javnim prepucavanjem putem društvenih mreža. Brendon je optužio Maju da nije sigurna da li je zatrudnjela sa Filipom Carem ili Markom Janjuševićem Janjušem. Nakon tih riječi, Maja je najavila da će ga tužiti i pravdu tražiti na sudu.

"Ovako, dešavanje je sljedeće, Maja je završila na sudu, Maja Marinković je dužna preko 10.000 eura za svoje krpice, ona je osoba koja ne podnosi Marijanu Zonjić, Aleksandru, Anu Korać i ostale djevojke. U ovom videu ću vam ispričati sve o Majinoj trudnoći i zašto je krila, stvari koje su se u međuvremenu izdešavale, ja nemam namjeru više da krijem, mislio sam da više ne snimam o njoj, ali ona meni svojim ponašanjem daje za pravo da pričam", priča Brendon i dodaje:

"Ona je bila kod mene u nervnom rastrojstvu, zvala je sve ljude koje poznaje, skoro od svih je dobila odbijen poziv. Smarala je Janjuša ljetos, njen plan je bio da je prihvati kao djevojku i da ga pridobije sa djetetom. Ona je bila pod znakom pitanja da li je stvarno bila trudna sa Janjušem ili sa Filipom Carem. Ona je meni objašnjavala te njene odnose, radili su na tome generalno, ona je svjesno zatrudnjela sa Janjušem, još u rijalitiju, misleći da će on nju u potpunosti prihvatiti, jer zna kakav odnos ima prema svojoj ćerki, jer zna da voli djecu. Ona dolazi jedan dan kod mene i nesigurna da li je zatrudnela sa Janjušem ili sa Carem. Ja sam što se tiče tih tema katastrofa, ne podržavam abortuse".

Brendon je potom nastavio:

"Maja je uzela garderobu u vrijednosti od 10.000 eura i nije uplatila tom butiku novac već godinu dana, uzela je garderobu na veresiju, ljudima je napravila štetu, ljudi su odlučili da je tuže. Ja ću vam sada ispričati i što se tiče drugih ljudi, više nemam potrebu da je krijem, ona se ponaša pet puta gore nego u rijalitiju. Zašto bih poslije njene pljuvačine nastavio da je štitim? Ne, nadam se da će se zaustaviti sa bezobrazlukom. Maja je zapucala na moju adresu, misleći da je zapucala na moju adresu, ali se prevarila. Maja je napravila sebi katastrofu, počupala je cvijeće iz žardinjera, počupala je sve moguće u hodniku, ona je poznata po tome da je Janjušu bila pre Zadruge 3, da mu je provalila u stan, ušla kroz prozor, da je kupila makaze na trafici i sjekla mu majice. Ona ne razmišlja šta radi, počupala je iz ulaza cvijeće, počupala je sve, napravila je haos preko noći! Druga stvar, pokušala je bukvalno da provali ljudima u stan, misleći da je moj, bila je dva puta kod mene, nije zapamtila gdje živim. Našla je dio namještaja od komšija sa prvog sprata, koje renoviraju stan i odvalila je one nogare i ljudima udarala o vrata sa tim. Demolirala im je ulazna vrata, što znači da je Maja sebi napravila problem. Moje komšije, jeste da su to stariji ljudi, ali to nisu neobrazovani ljudi".

Maja se još uvijek nije oglasila povodom ovih Brendonovih optužbi.