ŠOK! ISPLIVAO SNIMAK GOLE MAJE! Izdao je bivši drugar - "Đubre matoro, neću da se smirim"! GORI Internet (VIDEO)

Na Internetu je osvanuo snimak gole bivše učesnice Zadruge Maje Marinković!

Branislav Radonić Brendon posvađao se sa nekadašnjom prijateljicom Majom Marinković i već nekoliko nedjelja vodi rat sa njom, a njegova nova objava napravila je pravu pometnju na Internetu.

On je na svom Jutjub kanalu objavi snimak na kom Marinkovićeva sjedi skoro skroz gola, samo u tangama na krevetu, a ako je sudeći po naslovu videa preko telefona se svađa i vrijeđa oca Radomira Takija Marinkovića.

"Neću da se smirim uopšte. Sram te bilo. Đubre jedno matoro, j*bem li ti mamu u p*čku", čuje se Maja, a Brendon ju je krišom snimao dok su bili na odmoru u Budvi.

Pogledajte snimak koji je "zapalio" Internet!

Maja Marinković gola Izvor: Youtube/Brendon Vlog Serbia

Sukob bivših prijatelja počeo je nakon što je Maja izignorisala Brendonov poziv da budeo dio njegovog Jutjub kanala, a on je nedavno na svom Jutjub kanalu optužio Maju da je uznemiravala njegove komšije i da im je demolirala ulazna vrata od stana.

"Maja je zapucala na moju adresu, misleći da je zapucala na moju adresu, ali se prevarila. Maja je napravila sebi katastrofu, počupala je cvijeće iz žardinjera, počupala je sve moguće u hodniku, ona je poznata po tome da je Janjušu bila prije Zadruge 3, da mu je provalila u stan, ušla kroz prozor, da je kupila makaze na trafici i sjekla mu majice. Ona ne razmišlja šta radi, počupala je iz ulaza cvijeće, počupala je sve, napravila je haos preko noći! Druga stvar, pokušala je bukvalno da provali ljudima u stan, misleći da je moj, bila je dva puta kod mene, nije zapamtila gdje živim. Našla je dio namještaja od komšija sa prvog sprata, koje renoviraju stan i odvalila je one nogare i ljudima udarala o vrata sa tim. Demolirala im je ulazna vrata, što znači da je Maja sebi napravila problem. Moje komšije, jeste da su to stariji ljudi, ali to nisu neobrazovani ljudi", rekao je Brendon nedavno u jednom od svojih video snimaka.

