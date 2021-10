OVO JE CECINA KUĆA U ŽITORAĐI: Priznala da je guši Beograd, ovdje često bježi a evo šta rođak kaže o njoj (FOTO)

Pjevačica obožava da provodi vrijeme u svom zavičaju.

Svetlana Ceca Ražnatović izazvala je veliku pažnju javnosti kada je izjavila da je Beograd guši i da bi svoju vilu na Dedinju vrlo rado zamijenila selom kao što je to uradio i njen sin Veljko.

Kako je već poznato, Veljko Ražnatović je odlučio da izgradi svoj mir u Titelu, mjestu odakle je njegova supruga i tamo provodi većinu vremena. Njegova majka ima iste želje, a kako njeni roditelji žive u Žitorađi, ne bi nas iznenadilo i da se kroz koju godinu povuče u svoj zavičaj.

Pjevačica je i tamo sagradila ogromnu kuću u centru varoši, koju je i dodatno osigurala video-nadzorom. U toj kući trenutno živi njen otac Slobodan, dok je majka Mirjana uglavnom u drugoj kući gdje se posvećuje seoskim poslovima, zimnici koju sprema i za svoju djecu, stoci...

Cecin dalji rođak, Dejan Mihajlović nedavno za Kurir otkrio zanimljive detalje o Veličkovićima.

"Ceca je super. Kada dođe ovdje, vidim je opuštenu, izgleda kao i svako od nas. Obuče stare stvari, ne šminka se i uvijek radi po kući. Hoće ona i u staroj kući da pomogne majci, da opere i počisti. Ne znam što ljude to čudi, pa ona je žena kao svaka druga. Ceca prošeta psa, svima se javi, nasmije, uvijek je ljubazna. Lidija je malo drugačija, ona se odvikla od sela. Gleda nas malo s visine i dolazi dosta ređe u odnosu na Cecu. Veljka joj viđam u poslednje vrijeme najviše, valjda dolazi zbog te farme i posla koji je ovdje pokrenuo. Fin momak, vrijedan i lijepo vaspitan. Poznavao sam mu i oca, Arkan je za Žitorađu mnogo uradio, i dan-danas mi imamo korist od njegovih investicija", priča Dejan i nastavlja:

"On i Ceca su pomogli i OFK Žitrađa. Dolazio je on ovdje sa Cecom ranije, sjedio je tamo preko puta s njenim ujakom, oni su se baš voljeli. Ja sam njima zahvalan za to što su uradili za ovu opštinu, ostalo me ne zanima. Taj Arkan nam je pomogao više nego Dačić. Ima tu u blizini Cecine stare kuće pijaca, odmah iza bazena. Ona je iz svog džepa dala pare da se asfaltira pijaca i da se dovede u red. Majka joj je jako fina žena, vrijedna i radna. Gaji stoku, živinu, sprema im zimnice, pa je non-stop je u staroj onoj kući. I Slobodan je dobar, njega slabije viđam u poslednje vrijeme", zaključio je Dejan.

