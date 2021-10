OPROSTIĆU MU DEMENCIJU! Ceca čula šta je Keba rekao i odmah reagovala - Nije tako bilo! Otkrila pravu ISTINU

Ceca ispričala kako je došlo do njihove saradnje.

Nakon što je Svetlana Ceca Ražnatović odbrusila Saši Popoviću na komentar da su "žiriju babe", on je prepričao svoj razgovor s Draganom Kojićem Kebom, koji je kako on kaže tvrdio da je pomogao Ceca da napravi uspešnu muzičku karijeru.

"Je l' mogu ja da ispričam kako je došlo do dueta s Kebom? Je l' mogu?", pitao je Saša Cecu, a pevačica mu je dozvolila.

"Pričam ja s Kebom i kažem mu: 'Snimio si duet s Cecom 'U snu ljubim medna usta', kako je došlo do toga?', a on kaže meni: 'Molila me je Ceca da snimimo duet i ja sam joj pomogao da napravi karijeru'", u dahu je otkrio Popović.

Na ovo je odmah reagovala i pevačica, kojoj se nije svidelo to što je čula.

"Meni su svi pomogli da napravim karijeru, samo ja nisam učestvovala u istoj", poručila je Ceca.

"Ne, ali ozbiljno, on mi je rekao da je odmah pristao i da mu je toliko drago što si posle te pesme napravila karijeru. Je l' to tako bilo stvarno ili nije?", bio je radoznao Saša.

"Gotov je" odgovorila joj je Ceca kroz smeh, a onda iznela svoju stranu priče.

"Naravno da nije bilo tako. Keba je imao tada tu pesmu i ponudio mi ju je. Ja sam tada bila devojčurak, to je 1990. godina. Snimili smo pesmu, i ta pesma se i dan-danas peva i zaista je lepa. Ali šta da radimo? Ako je Keba tako rekao, oprostiću mu demenciju", bila je oštra Ceca.

"Auu, Kebo, laku noć i doviđenja, ali dobro on krije godine", prokomentarisao je Saša Cecin komentar o Kebi.

Keba još uvek nije oglasio ovim povodom, a ovako je pre nekoliko godina govorio o svom odnosu sa Cecom:

"Cecu obožavam i privatno i poslovno, nismo se dugo videli, ali ona je pravi lik, odlično peva i ima fenomenalne pesme. Naš duet traje i do danas, a ima više od 30 godina kako je snimljen. Tu pesmu smo uživo samo jednom otpevali, i to u Kosovskoj Mitrovici pre 25 godina, i to je to".

Dragan Kojić Keba

