Anlela Sagra važi za jednu od najzgodnijih starleta.
Izvor: Instagram/anllela_sagra
Anlela Sagra, poznatija i kao "kraljica golišavih fotki", svojih 14 miliona pratilaca redovno čašćava izazovnim fotkama koje objavljuje na svom Instagramu.
Bilo da istakne guzu, brutalne trbušnjake ili silikonske grudi, zgodna starleta ispod svake slike prikupi ogroman broj komplimenata, ali i nekoliko miliona lajkova.
Anlela se najčešće fotka u svom stanu, ali i na terasi, gde se nerijetko sunča u kupaćem, ponekad i bez njega, a komšije sigurno uživaju u vrelom prizoru!
Pogledajte najbrutalnije fotke Anlele Sagre:
Vidi opis
NAJVRELIJE FOTKE STARLETE KOJA JE OPČINILA SVIJET: 14 miliona ljudi uzdiše za njenom BRUTALNOM FIGUROM! (FOTO)
Skloni opis
Izvor: Instagram/anllela_sagraBr. slika: 15
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Izvor: Instagram/anllela_sagra/printscreenBr. slika: 15
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