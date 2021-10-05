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NAJVRELIJE FOTKE STARLETE KOJA JE OPČINILA SVIJET: 14 miliona ljudi uzdiše za njenom BRUTALNOM FIGUROM! (FOTO) 0

NAJVRELIJE FOTKE STARLETE KOJA JE OPČINILA SVIJET: 14 miliona ljudi uzdiše za njenom BRUTALNOM FIGUROM! (FOTO)

Autor Jovana Raičević Izvor mondo.rs
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Anlela Sagra važi za jednu od najzgodnijih starleta.

Izvor: Instagram/anllela_sagra

Anlela Sagra, poznatija i kao "kraljica golišavih fotki", svojih 14 miliona pratilaca redovno čašćava izazovnim fotkama koje objavljuje na svom Instagramu.

Bilo da istakne guzu, brutalne trbušnjake ili silikonske grudi, zgodna starleta ispod svake slike prikupi ogroman broj komplimenata, ali i nekoliko miliona lajkova.

Anlela se najčešće fotka u svom stanu, ali i na terasi, gde se nerijetko sunča u kupaćem, ponekad i bez njega, a komšije sigurno uživaju u vrelom prizoru!

Pogledajte najbrutalnije fotke Anlele Sagre:

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Anlela Sagra

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