HAOS ZADRUZI! STEFAN NASRNUO NA UČESNIKA RIJALITIJA: Obezbeđenje jedva sprečilo TUČU, pljuštale psovke i uvrede! VIDEO

Obezbeđenje sprečilo sukob dva učesnika Zadruge.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Tokom porodičnog sastanka u Beloj kući došlo je do žestokog sukoba između Mc Damira i Stefana Mihića.

Učesnici Zadruge razmenjivali su psovke i uvrede, a onda je Stefanu "prekipelo", te se zaleteo na cimera, a obezbeđenje je odmah reagovalo.

"Ja sam Stefana tešio, objašnjavao mu, juče smo svi mogli da izgubimo budžet zbog njega. Želim da mi objasni zašto je nasrnuo na mene", rekao je Damiro.

"Ono što se juče desilo bio je moj test, jedna igrica, da vidim zbog čega ste me skinuli golog i gađali flašicama, težak si go*nar, vrati mi duks, treba mi duks! To je to!", iznervirao se Stefan.

Sukob se nastaviuo i nakon sastanka.

"Ti si ko*dom, burazeru. Idi na dok smiri se malo, dođi sebi", govorio mu je Damiro.

"Je*em ti mater ja u pi*ku! Šta si se us*o, pi*ketino mala? Nemaš pojma sa kim imaš posla!", vikao je Stefan dok ga je obezbeđenje smirivalo i izvodilo iz kuće.

Pogledajte snimak: