BATALIO PEVAČKU KARIJERU ZBOG PORNO FILMOVA! Učesnik Zadruge po danu zarađivao BESAN NOVAC - "Nudili su mi i muškarce!"

Sandi Kojić podelio svoju priču.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Sandi Kojić podelio je svoju životu priču u živom programu emisije koju vode učesnici Zadruge i otkrio sve o sebi, ali i svojoj pevačkoj i glumačkoj karijeri.

On je pričao o odnosu sa bivšom ženom, a potom priznao i da je jedno vreme zarađivao od snimanja filmova za odrasle za koje je bio plaćen 1.000 dolara po danu!

"Znaš kako ja sam uvek voleo da pevam. Još kao mali sam bio u raznim horovima. Imao sam i svoj klinački bend, ali to nije išlo. Ja sam pevao u Crnoj Gori, nastupao sam na Sunčanim skalama. Ne bih pričao o tome ko je radio pesmu, nismo sada u dobrim odnosima, i tada sam shvato da treba da razmislimo o mnogim stvarima", započeo je Sandi.

"Ja sam hteo da se bavim glumom, i otišao sam u inostranstvo. Imao sam par kratkih uloga, da ne kažem malih. Bilo je toliko ljudi koji su se trudili da postanu glumci, a na kraju su postali da kažem klošari, tražile su se pare. Glumio sam u nekim komedijama, ali sve je to bilo sitno. Za to sam zaradio 1000 dolara. Taj film se zove 'Gas'", rekao je.

Sandi Kojić

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Potom je prešao na svoju karijeru u filmovima za odrasle:

"Nakon toga sam dobio ponudu da snimam jedan p*rno film, bilo je tu kastinga, tražila su se mnogo stvari", pričao je Sandi i objasnio da je slao slike polnog organa za kasting:

"Prošao sam to i pisali su da im je to okej, i da dođem kod njih: Snimalo se 4 dana i 1.000 dolara se dobija po danu. Snimao sam sa normalnom devojkom, plavušom. Bilo je kao neki šank u kafani, a ljudi su tu i oni kao ne vide, a mi smo iza šanka. Meni to nije bio prioritet, a to mi nije ništa značilo, ali bile su veće pare. Nudili su mi i sa muškarcima, ali nisam hteo, ja volim žene", objasnio je Kojić.

Poslušajte njegovu priču: