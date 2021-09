U EMISIJI POKAZALA JOŠ VEĆE SILIKONE?! Aleksandra šokirala izgledom posle Zadruge, svi gledali u raskopčan sako! (FOTO)

Aleksandra Nikolić se drastično promenila otkako je izašla iz Zadruge 4.

Izvor: RED TV/screenshot

Učesnica prošlogodišnje sezone Zadruge, Aleksandra Nikolić koja je nedavno opljačkana, redovno prati šta se dešava u Beloj kući, pa je i prokomentarisala takmičare, od kojih neke zna, a neke ne.

Osim što je bila direktna i bez dlake na jeziku, Aleksandra je privukla pažnju i izgledom, budući da se vidno promenila u odnosu na pre nekoliko meseci.

Došla je u emisiju u raskopčanom sakou i pokazala ogromne grudi zbog kojih su mnogi posumnjali da ih je još povećala. S obzirom na to da je u Zadruzi otkrila da želi još veće grudi i da ih je ponosno pokazivala na televiziji, mnogi veruju i da jeste.

Uz to, nakon letovanja u Španiji, postala je i plavuša.

Pogledajte je:

Aleksandra nije bila u dobrim odnosima s Filipom Carem, pa ga je sada prokomentarisala.

"Car je bio miran do juče. Da li postoji nešto između Marijane i Filipa, ja ne znam. Nisam znala da su se dopisivali, ništa novo. Filip ima tu ružnu crtu u sebi, da vređa devojke kada se posvađa sa njima. Ja sam to osetila na svojoj koži. Kada smo se posvađali, niko me nikad nije vređao na taj način, to je odvratno. On to radi možda iz neke nemoći. Nismo mi imali kontakt posle Zadruge, za mene se to završilo, šta je bilo bilo je", ispričala je u emisiji ''Pitam za druga'' na RED televiziji.

A evo kakve su joj bile grudi u Zadruzi: