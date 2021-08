BJELIN BRAT STIGAO U NIŠ! Otkriveno gde se glumac trenutno nalazi

Rođeni brat Dragana Bjelogrlića stigao u Niš

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumcu i reditelju Draganu Bjelogrliću određen je pritvor do 48 sati zbog napada na Predraga Gagu Antonijevića u Nišu.

Srpski mediji prenose da je po privođenju u stanicu izjavio da je "u prolazu udario Predraga Gagu Antonijevića", iako se na snimku koji su objavljeni na Internetu vidi da ga je udario nekoliko puta i da su reditelja i glumca razdvajale kolege.

Bjelogrlić se trenutno nalazi se na odeljenju istrage u Kazneno popravnom domu u Nišu. Što je za "Kurir" potvrdio njegov dobar prijatelj Nišlija koji kaže da Bjela sve što se dogodilo od jutros oko 4,00 sata ujutru shvata kao nešto potpuno neverovatno kao i da su čuvari korektni prema njemu.

"Niš je danas stigao i njegov brat Goran kada je čuo šta se dogodilo u hotelu. Gledamo kako da mu odnesemo nešto od garderobe i ličnih potrepština. To moramo što pre da uradimo", rekao je on između ostalog.

Gaga je uživo u Dnevniku televizije Pink rekao da ga je Bjelogrlić napao s leđa, kao i da ga nije provocirao, kako se pislao, da ga je udarao koliko je stigao i takođe istakao da postoji drugi snimak na kom se sve vidi.

"Kada sam krenuo da se okrećem, mislio sam da je konobarica, on je imao belu majicu, a ona belu košulju i direktno sam popio pesnicu bez i jedne reči. Nisam mogao da ustanem jer je to bio nizak i mek kauč, bio sam kao vreća za udaranje. On je potpuno razularen udarao po meni koliko je stigao, govorio svašta i pretio", naveo je Antonijević.

Antonijević se u studiju pojavio sav u modricama i podlivima po licu!