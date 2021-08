Predrag Gaga Antonijević ispričao detalje napada i otkrio da je on zvao policiju

Izvor: ATA Images /Antonio Ahel

Glumac Dragan Bjelogrlić priveden je pod sumnjom da je rano jutros oko 4 sata u niškom hotelu "Ambasador" s leđa napao reditelja Predraga Gagu Antonijevića i udario da više puta u glavu.

Reditelj je ranije izjavio da mu je "Bjelogrlić prišao s leđa", a sada u uključenju u jutarnji program objasnio i kako je došlo do incidenta:

"Sjedio sam s društvom, sve su to kolege, on je sjedio u drugom dijelu sale iza ugla. Posle vidim, tamo je bilo i dosta alkohola bilo, ko zna još čega. Praktično sam ležao na nekom kauču koji je tu, pričao sa kolegama, na drugu stranu smo bili okrenuti. On je iza tog ugla pojurio i napao me, nisam ga ni vidio dok nije počeo da me udara. Kolege su nas razdvojile, izvinite, umoran sam i potresen, prijetio mi je i svašta je govorio. Psovao mi je majku. Divljački napad, koji to moram da kažem, nikada nisam doživio za sve ove godine, naročito ne na festivalu u svom rodnom gradu", rekao je on uživo na Pinku i nastavio:

"Bilo je dosta kolega oko nas, jednostavno ja njega uopšte nisam ni vidio, bio sam na drugu stranu okrenut u vrlo niskom sjedećem položaju, polu sam ležao. Iživljavao se, šta da vam kažem, šokantno je", rekao je on.

Antonijević je rekao da je on zvao policiju, kao i da je išao u stanicu da daje izjavu.