TVRDE DA JE BJELA PRETUKAO JADNOG STARCA! Biljana Srbljanović o napadu glumca na Gagu Antonijevića - "KAFANSKA TUČA"

Spisateljica poslala poruku u svom stilu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Glumac i producent Dragan Bjelogrlić sumnjiči se da je pretukao reditelja Predraga Gagu Antonijevića u restoranu u Nišu, te mu je zbog nasilničkog ponašanja određeno zadržavanje do 48 sati, a na mrežama su osvanuli snimci napada.

Dok njihove kolege nisu želele da komentarišu incident, dramska spisateljica i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu Biljana Srbljanović ovim povodom oglasila se na društvenim mrežama.

Ona je na Fejsbuku poslala poruku svima koji tvrde da je Bjela "pretukao jadnog starca".

"Svima koji se zgražavaju zbog kafanske tuče, kojoj je, kako neutralni svedoci kažu, izgleda predhodilo duže verbalno provociranje, i svima koji tvrde je izgrednik 'pretukao jadnog starca' da kažem: Bjela je samo četiri godine mlađi od Antonijevića. Starija sam ja od sopstvenog muža više", napisala je spisateljica.

"Mislim, da mi muž dobacuje u kafani pijan, pa da ustanem da ga nalupam, je l bi bilo "starica ugazila omladinca"? Bilo bi, znam", dodala je Srbljanovićka u komentaru.

Izvor: Facebook/Biljana Keller/screenshot

Gaga je ranije ispričao da mu je Bjela prišao s leđa, te otkrio detalje incidenta, a radnik hotela u kom se sve odigralo je ispričao da je do sukoba došlo pred fajront.

"To se dogodilo pred fajront. Glumci, inače, sede za raznim stolovima i tako razgovaraju, na daljinu, tako su njih dvojica dobaci nešto jedan drugom, a mi koji radimo ovde uopšte nismo primećivali to, jer takva situacija se događa svaki dan. Ništa nije slutilo da će doći do sukoba. Svi smo očekivali da odu u svoje sobe. Odjednom smo i mi, i ovi sa recepcije, i drugi radnici videli pesničenje. To je kratko trajalo", ispričao je radnik za "Kurir".