KOLEGE SE OKUPILE POSLE SKANDALA: Bjela priveden, Katarina Radivojević  odbrusila medijima – "Nismo ovdje zato došli!"

Ekipa filma na čelu s Draganom Bjelogrlićem odbila da komentariše incident u niškom hotelu

Izvor: AdriaMedia Tv/Printscreen

Filmski susreti u Nišu nastavljeni su uprkos sinoćnjem skandalu kada je glumac Dragan Bjelogrlić napao reditelja Gagu Antonijevića.

Reditelj je do detalja opisao sukob s Bjelogrlićem, kojem je danas određeno zadržavanje do 48 sati.

Samo par sati kasnije ekipa filma "Nečista krv" u kojem glavnu ulogu igra Bjelogrlić, okupila se na pres konferenciji, na kojoj je odbila da komentariše sinoćnji incident.

Reditelj Milutin Petrović i glumica Katarina Radivojević su na festivalu dobili pitanje vezano za incident koji se dogodio u hotelu u Nišu, kada je Bjelogrlić više puta udario Antonijevića.

"Mislim da nije pametno da komentariše to u ovakvoj situaciji, jer su to filmski susreti. Posebno zbog ovih nekoliko mladih glumaca kojima je ovo na neki način prve velike stvari koje doživljavaju, festival iz njihove branše. To je nešto što će uvijek zanimati medije i na neki neki način smo svi mi koji se ovim bavimo smo tu da bi bili iz ovog svijeta. Ali to nije prilika sada, izvinite", rekao je Milutin, na šta se Katarina Radivojević nadovezala:

"Pričamo o filmu, a ne o skandalima".