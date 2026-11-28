Pjevač i rijaliti učesnik Miroslav Pržulj, poznatiji kao Lepi Mića, deo je rijaliti programa od 2013. godine, a za to vrijeme zaradio je mnogo novca.

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Pjevač Lepi Mića je jednom prilikom i sam otkrio da je jedini razlog zbog kojeg je već dugi niz godina dio rijalitija finansijska dobit.

Prema navodima, Lepi Mića sa produkcijom ima ugovoren honorar od 1.200 eura na nedeljnom nivou.

Ukoliko u aktuelnoj sezoni "Elite" ostane do finala, računica pokazuje da će njegova ukupna zarada tokom trinaestogodišnjeg rijaliti staža dostići cifru od čak 432.000 eura, pisao je Kurir.

Sav novac daje supruzi

Kako se navodi, sav novac koji zaradi u rijalitiju predaje supruzi, sa kojom je u braku već 33 godine. Ona mu je najveća podrška i ima razumijevanja za njegov posao, mada joj povremeno zasmeta kada pred kamerama psuje.

Za razliku od pojedinih učesnika, Lepi Mića tvrdi da tokom boravka u rijalitiju nikada nije imao krizu i da je psihički veoma jak.

O svojim planovima za budućnost govorio je bez dileme, ističući da će u rijalitije ulaziti sve dok ga zdravlje bude služilo.

"Ulaziću u 'Zadrugu' sve dok budem zdrav i vitalan. Ma umreću u rijalitiju", rekao je Mića.