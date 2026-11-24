Glumica Sofija Rajović nije više toliko zastupljena u javnosti kao ranije, a sada je iznenadila sve novim fotografijama.

Izvor: Instagram printscreen / sofijarajovic

Popularna glumica Sofija Rajović pobjegla je od gradske gužve i već neko vrijeme puni baterije na moru, a najnovijom objavom na Instagramu oduševila je pratioce pokazavši kako uživa u morskoj idili.

Glumica je pozirala na terasi uz samu obalu u sumrak, u ležernoj bež odjevnoj kombinaciji sa mjesecom na horizontu u pozadini.

Izvor: Instagram / sofijarajovic

Inače, ona poslednjih mjeseci ne prestaje da privlači pažnju javnosti svojom impresivnom fizičkom transformacijom, s obzirom na to da je liniju dovela do savršenstva posle višegodišnje borbe sa kilogramima.

Pogledajte kako sada izgleda:

Kako je ranije ispričala, u jednom periodu se tokom boravka u Americi za svega 23 dana ugojila čak 10 kilograma, skočivši sa 63 na 73 kilograma, što ju je dovelo na ivicu nervnog sloma.

Jelisaveti pisala, pa joj ona odgovorila

Osim atraktivnim izgledom, pažnju javnosti oduvijek je privlačio i njen ljubavni život, a posebno period kada je stavila tačku na dvogodišnji brak, i to baš u jeku glasina o razvodu njene koleginice Jelisavete Orašanin i košarkaša Miloša Teodosića.

Miloš Teodorsić Sofija Rajović

Izvor: Instagram printscreen

Budući da su Sofiju i proslavljenog sportistu mediji godinama spajali zbog njene zajedničke fotografije iz 2015. godine na kojoj su zagrljeni uz opis "Mi", glumica je riješila da jednom zauvijek prekine nagađanja, pa je javno priznala da je uputila izvinjenje Jelisaveti.

"Upravo sam poslala Jelisaveti poruku: 'Izvini, molim te, što uvukoše i vas u ovu priču'. To nikad nije ni bila istina za početak, a kamoli sad. Samo se desilo da ste saznali da sam se razvela u isto vrijeme kada se šuška i o njima", ispričala je tada Sofija, dodajući da joj je Jelisaveta kratko odgovorila: "Uvlače nas sve".

Izvor: instagram/jagodenamagli / screenshot

Tom prilikom je naglasila da sa Milošem nikada nije bila u vezi, te da je stavila tačku na te priče iz poštovanja prema njemu i Jelisaveti, koja je sad u vezi sa kolegom Pavlom Mensurom.