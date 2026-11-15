Jelisaveta Seka Sablić otkriva detalje o svom sinu Stefanu i ljubavnom životu, koji su do sada bili nepoznati javnosti.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Legendarna glumica Jelisaveta Seka Sablić oduvek je svoju intimu držala daleko od očiju javnosti i rijetko je govorila o privatnim stvarima. Poznato je da ima sina Stefana, kog je rodila u 34. godini, ali nikada nije želela da otkrije ko je njegov otac.

Godinama unazad kružile su priče da je sina dobila iz vanbračne veze sa jednim kolegom, međutim, glumica na takva nagađanja nikada nije davala komentare.

Ovako izgleda Stefan:

Vidi opis Kako izgleda sin Seke Sablić: Glumica skoro pet decenija krije ko je njegov otac, a evo čime se naslednik bavi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook printscreen/ Stefan Sablić Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Facebook printscreen/ Stefan Sablić Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Facebook printscreen/ Stefan Sablić Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Facebook printscreen/ Stefan Sablić Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Facebook printscreen/ Stefan Sablić Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Facebook printscreen/ Stefan Sablić Br. slika: 6 6 / 6 AD

Stefan danas gradi uspešnu karijeru kao pozorišni reditelj i pijanista, a nosi majčino prezime. Govoreći svojevremeno o tome kako izgleda poslovna saradnja sa slavnom majkom, on je istakao da na sceni nema posebnog odnosa.

"Sarađivati s njom je kao i sarađivati s bilo kojim drugim glumcem, ne pravim više tu razliku. Ona je legendarna i vrhunska glumica, imao sam sreće da radim i s drugim vrhunskim glumcima. S takvim ljudima je lako raditi", prenio je Story Stefanove riječi.

Od sina i snaje Seka je dobila dvojicu unuka, Leona i Dina, i nikada nije krila da u toj životnoj ulozi najviše uživa.

Iako je na sceni ostvarila sve što se može zamisliti, glumica je jednom prilikom otvoreno priznala da joj u ljubavnom životu nije išlo tako glatko.

"U bukvalnoj ljubavi se nikada nisam snašla, ko zna da li sam ikada… Bila sam zaljubljena, ali da li sam ikoga voljela, to je Bog te pita… Tu dižem ruke, predajem se", rekla je Seka u emisiji "Slučajni partneri".

"Tu sam nula stvarno, nikad se u to nisam razumjela. Razumijem ljubav preko scene, ali ovako… evo odmah mucam", iskrena je bila legendarna glumica.