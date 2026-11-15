logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Isplivao detalj iz ugovora sa Željkom Mitrovićem: Zaradio je čak 48.000 evra, iako mu je obećano 60.000

Isplivao detalj iz ugovora sa Željkom Mitrovićem: Zaradio je čak 48.000 evra, iako mu je obećano 60.000

Autor Ana Živančević
0

Filip Car otkrio koliko je zaradio u petoj sezoni rijalitija 'Elita' - 48.000 evra, uz kazne koje su smanjile njegov honorar.

Isplivao detalj iz ugovora sa Željkom Mitrovićem: Zaradio je čak 48.000 evra, iako mu je obećano 60.000 Izvor: Instagram printscreen

Iako televizija "Pink" i Željko Mitrović ugovore drže u strogoj tajnosti, učesnik rijalitija "Elita" Filip Car prekršio je to pravilo i otkrio koliko je tačno zaradio u petoj sezoni ovog formata.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak nastao prije njegovog ulaska u "Elitu 10", na kojem Car otvoreno govori o svom honoraru. Tokom jednog TikTok meča sa bivšim cimerom Vladimirom Tomovićem, stavio je tačku na dugogodišnja nagađanja i priznao koliku je sumu inkasirao za deset mjeseci provedenih u "Zadruzi 5".

"Koliko si dobio, koliko si dobio za petu sezonu?", pitao ga je Vladimir.

"Znaš kol'ko sam dobio za petu sezonu? A bio sam isplaćen, pa ja mislim, u šest ili sedam navrata...", rekao je Filip.

"Koliko si dobio za petu sezonu?", pitao je Tomović.

"Četrdeset osam hiljada eura (48.000 €)", odgovorio je Filip.

"U koliko si navrata bio plaćen?", pitao je Vladimir.

"U šest, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebao sam dobiti 60, bio sam kažnjen...", rekao je Filip.

Iz ovog priznanja jasno je da je osnovni ugovoreni iznos za deset mjeseci bio 60.000 eura, ali su ga kazne zbog kršenja pravila života na imanju u Šimanovcima koštale čak 12.000 eura, pa mu je na kraju u nekoliko rata isplaćeno tačno 48.000 eura.

Tagovi

željko mitrović Filip Car Elita 10 ugovor honorar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ