Sa novim ustavnim ovlašćenjima nad nuklearnim snagama, sjevernokorejski lider Kim Džong Un naredio je vojsci da pojača pripreme za rat.

Izvor: X/@Sputnik_India

Sjevernokorejski vođa Kim Džong Un dobio je dodatna ustavna ovlašćenja, uključujući komandu nad nuklearnim snagama, a ujedno je pozvao vojne komandante da pojačaju pripreme za mogući rat.

Promjene dolaze u vrijeme napetih odnosa sa Južnom Korejom, od čijeg je ujedinjenja Pjongjang i zvanično odustao, piše LADbible.

Sjeverna Koreja nedavno je ponovo javno objavila tekst svog ustava, gotovo tri godine nakon što ga je uklonila sa zvaničnog internet sajta. Riječ je o ustavu izmijenjenom u martu ove godine, kojim je dodatno učvršćena Kimova vlast.

Kim dobio veća ovlašćenja

Izmenjeni ustav daje Kim Džong Unu pravo veta na odluke parlamenta, kao i mogućnost smjene poslanika koji izgube povjerenje naroda. Kao predsjednik Komisije za državne poslove dobio je i izričito ovlašćenje da komanduje nuklearnim snagama, te mogućnost da ovlašćenje za upotrebu nuklearnog oružja prenese na nadležno vojno tijelo.

Promjene dodatno učvršćuju njegov položaj na čelu države, koja je tehnički još uvijek u ratu sa Južnom Korejom. Korejski rat završen je 1953. godine primirjem, ali mirovni sporazum nikada nije potpisan.

Sjeverna Koreja odustala od ujedinjenja

Izmijenjeni ustav više ne sadrži odredbe o ujedinjenju dvije Koreje, a Južnu Koreju definiše kao zasebnu državu. Time je potvrđen zaokret u politici Pjongjanga, koji je Kim najavio još krajem 2023. godine.

"Promjena sjevernokorejskog ustava odražava ono što znamo već tri godine, Sjeverna Koreja ne želi da ima nikakve veze sa Južnom Korejom", izjavio je za Njuzvik Edvard Hauel, autor knjige "Nova osovina previranja: Sjeverna Koreja, Rusija, Kina, Iran".

Južnokorejski predsjednik Li Dže Mjung pozvao je na uspostavljanje trajnog mira, ali Pjongjang odbacuje pokušaje približavanja dvije države.

Kim Džong Un ranije je izjavio da Sjeverna Koreja nema apsolutno nikakva posla sa Južnom Korejom. Hauel smatra da Pjongjang time jasno poručuje kako ga ne zanimaju nastojanja južnokorejske vlade da obnovi odnose.

Kim pozvao vojsku na pripreme za rat

Napetosti su posljednjih nedjelja dodatno porasle zbog sjevernokorejskih vojnih aktivnosti. Prema izvještajima, Pjongjang je testirao balističke rakete, a početkom mjeseca uočeni su i tenkovi u blizini granice sa Južnom Korejom.

Kimova sestra takođe je zaprijetila nemilosrdnim uništenjem, dok je sjevernokorejski vođa pozvao vojne komandante da povećaju borbenu gotovost svojih jedinica.

"Glavni revolucionarni zadatak komandira četa jeste da dovrše borbene pripreme svojih jedinica kako bi bile potpuno spremne za rat. To se mora postići znatnim poboljšanjem intenzivne vojne obuke", poručio je Kim, prenosi Index.

Dodao je da mu je krajnji cilj da izgradi najjaču moguću vojsku i ubrza njenu modernizaciju. Izmjene ustava dodatno su učvrstile njegovu kontrolu nad oružanim snagama, uključujući nuklearni arsenal.

(MONDO)