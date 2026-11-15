Aleksandar Zverev pojavio se u novoj opremi, a to je žestoko zasmetalo navijačima koji mu osporavaju titulu svjetskog broja 1.

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Prvi teniser svijeta Aleksandar Zverev pobedom je počeo nastup na Završnom turniru u Torinu. On je rutinski slavio protiv Rafaela Hodara sa 6:4, 6:4.

Njemcu su bila dovoljna dva brejka, po jedan u oba seta, dok mladi Španac nije mogao ništa protiv raspoloženog rivala. Aleksandar Zverev je smešten je u grupu "Džon Mekinro" zajedno sa Šeltonom, Filsom i Hodarom. U grupi "Ivan Lendl" nalaze se Alkaraz, Medvedev, Koboli i Tijafo.

Koboli, Fis, Tijafo i Hodar po prvi put nastupaju na ATP završnom turniru, dok su Zverev i Medvedev su nekadašnji šampioni. Alkaraz prošle godine bio finalista, a Šelton je 2025. godine debitovao.

Zverev opet na meti kritika

Zverev je izašao na teren noseći torbu zlatne boje, dok je na leđima njegove jakne bio ispisan broj jedan. Time je obilježio što je godinu završio kao najbolji, ali navijačima se to nije dopalo.

Taj njegov potez su prokomentarisali kao preteran i arogantan, iako su to i ranije radile njegove kolege,

"A on se čudi zašto ga većina teniskih navijača MRZI", napisao je jedan navijač na mreži X, dok je drugi prokomentarisao: "On stvarno misli da je ’taj lik’. To je gotovo neprijatno."

Alexander Zverev made it very clear with his jacket who the current World No. 1 is https://t.co/aIyYRpKiQ6 — Kalshi Tennis (@KalshiTen)November 15, 2026

"Izvinite, ali ovaj tip nema baš nikakvu harizmu", naveo je još jedan nezadovoljni gledalac.

Zverev nije prvi igrač koji je svoj status najboljeg tenisera svijeta obilježio novom opremom, to su ranije radili Rodžer Federer i Kalor Alkaraz.