Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj (IATA) ponudilo je Crnoj Gori stručnu i savjetodavnu podršku u planiranju razvoja aerodroma Podgorica i Tivat, kao i pripremi budućeg Master plana, uz primjenu međunarodnih standarda i najboljih praksi avio-industrije.

Izvor: Ministarstvo saobraćaja

Generalna direktorica Međunarodnog udruženja za vazdušni saobraćaj (IATA), Saadia Zahidi, odgovorila je na pismo koje joj je nedavno uputio ministar saobraćaja Radoš Zečević, potvrđujući spremnost ove međunarodne organizacije da pruži stručnu i savjetodavnu podršku Crnoj Gori u planiranju budućeg razvoja aerodroma Podgorica i Tivat i pripremi osnova za izradu Master plana, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja.

Zahidi je, kako navode, istakla da IATA prepoznaje strateški značaj crnogorskih aerodroma za ekonomski razvoj države, međunarodnu povezanost, turizam i dugoročnu konkurentnost Crne Gore, naglašavajući da je njihov budući razvoj strateška nacionalna odluka koja će imati uticaj na zemlju u decenijama koje dolaze.

“Istakla je da IATA pozdravlja priliku da podrži Vladu Crne Gore, Ministarstvo saobraćaja i Aerodrome Crne Gore u uspostavljanju kvalitetnih i međunarodno kredibilnih osnova za razvoj oba aerodroma”, piše u saopštenju.

Iz Ministarstva saobraćaja navode da IATA raspolaže međunarodno priznatim metodologijama planiranja aerodroma, institucionalnim kredibilitetom, nezavisnom perspektivom industrije i neposrednim uvidom u operativne i komercijalne zahtjeve avio-kompanija.

Zahidi je posebno ukazala na Priručnik za planiranje razvoja aerodroma (Airport Development Reference Manual – ADRM), kao i na iskustvo stečeno kroz saradnju sa Međunarodnom organizacijom za civilno vazduhoplovstvo (ICAO) i podršku vladama i aerodromskim operatorima širom svijeta u planiranju razvoja infrastrukture i donošenju investicionih odluka.

“U njenom pismu navedeno je da bi IATA mogla da pruži Crnoj Gori više oblika konkretne podrške, uključujući razmjenu međunarodnih najboljih praksi u oblasti planiranja i razvoja aerodroma, podršku u organizovanju obuka iz ove oblasti, tehničku razmjenu iskustava i stručnih znanja, kao i uključivanje perspektive avio-industrije u proces planiranja”, kazali su iz Ministarstva saobraćaja.

Takođe, prema njihovim riječima, IATA je iskazala spremnost da razmotri potencijalni direktan doprinos kasnijoj izradi master plana aerodroma Podgorica i Tivat, kao i pružanje stručne i kolegijalne recenzije odabranih rezultata rada, iz perspektive avio-kompanija i aerodromskih operacija.

Zahidi je naglasila da bi se ovakva podrška prvenstveno oslanjala na metodologije i prakse sadržane u IATA priručniku za planiranje razvoja aerodroma i povezanim programima razvoja aerodroma.

Posebno je, kako kau, istakla da IATA može olakšati konstruktivan dijalog sa avio-kompanijama i drugim ključnim zainteresovanim stranama, kako bi budući master plan dobio što širu podršku međunarodne avio-industrije.

“Generalna direktorica IATA-e izrazila je spremnost da se nastavi dijalog sa ministrom Zečevićem i njegovim timom, kako bi se detaljnije sagledali prioriteti Crne Gore i definisali modeli kroz koje bi ova organizacija mogla dati najveći doprinos budućem razvoju dva crnogorska aerodroma.

Odgovor IATA-e predstavlja važan korak u nastojanju Ministarstva saobraćaja da proces planiranja budućeg razvoja aerodroma Podgorica i Tivat zasnuje na međunarodno priznatim standardima, stručnim metodologijama i širokoj konsultaciji sa relevantnim akterima međunarodne avio-industrije”, zaključili su iz Ministarstva saobraćaja.