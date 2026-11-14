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"Nismo bili savršeni, ali smo bili tim": Supruga Dada Polumente se emotivnim riječima obratila pjevaču

"Nismo bili savršeni, ali smo bili tim": Supruga Dada Polumente se emotivnim riječima obratila pjevaču

Autor Jovana Milićević
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Ivona i Dada Polumenta su zajedno više od 11 godina, dok su u braku deset.

Supruga Dada Polumente se emotivnim riječima obratila pjevaču Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

U domu pjevača Dada Polumente i njegove supruge Ivone danas je poseban razlog za slavlje. Par obilježava deset godina ljubavi, a tim povodom Ivona se oglasila na društvenim mrežama i suprugu uputila emotivnu poruku.

Ona je istakla da njihova zajednička priča nije uvijek bila savršena, ali da su kroz sve izazove prolazili zajedno, uz ljubav, razumijevanje i međusobno poštovanje.

Izvor: MONDO

"Ljubav je bila veća od problema. Želja od svih razlika. Smeh glasniji od nesuglasica. Poštovanje jače od reči izgovorenih u ljutnji. Strpljenje veće od teških dana. Povjerenje jače od sumnje", napisala je Ivona, pa nastavila:

"Nismo bili savršeni, ali smo uvijek bili tim. I posle 10 godina, sa svim što smo prošli i svim što smo zajedno stvorili, opet bih izabrala tebe. Nas. Baš ovakve kakvi jesmo. Srećna nam prva decenija, ljubavi moja."

Prvi rođendan i svadbeno veselje

Dado i Ivona, koji su zajedno više od 11 godina, a deset u braku, naredne godine planiraju veliko slavlje.

Supružnici su prvobitno željeli da organizuju veselje ove godine, ali su zbog Ivonine trudnoće odlučili da pomjere planove. U međuvremenu su dobili još jednog člana porodice, a dolazak sina donio im je i nove razloge za slavlje.

Posebno važan datum za njih biće 2027. godina, kada će njihov naslednik proslaviti prvi rođendan. Tim povodom planiraju veliko porodično okupljanje, koje će ujedno biti prilika da obilježe i jednu značajnu životnu etapu.

Ljubavna priča Dada i Ivone počela je prije više od 11 godina, a pevač je ranije govorio i o njihovom prvom susretu. Upoznali su se tokom snimanja spota, gde je prvobitna poslovna saradnja ubrzo prerasla u ljubav.

(Blic/MONDO)

Tagovi

Dado Polumenta ivona polumenta

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