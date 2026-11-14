"Ubijen je zbog mene": Mišo Kovač pred smrt progovorio o tragediji sina Edija, 17 godina se borio za istinu

Mišo Kovač sahranjen je pored sina Edija, koji je život izgubio veoma mlad.

Izvor: Youtube printscreen/Croatia Records

Legendarni hrvatski pevač Mišo Kovač preminuo je 31. oktobra 2026. godine, u 86. godini života.

Sahranjen je 4. novembra na zagrebačkom groblju Mirogoj, a njegova poslednja želja bila je da počiva pored sina Eduarda Edija, koji je preminuo 1992. godine.

Upravo je smrt naslednika bila najveća porodična tragedija koja je obeležila Mišin život. Nakon ovog gubitka, za pjevača više ništa nije bilo isto. Povukao se iz javnosti, a o bolnoj temi retko je govorio.

Ipak, nekoliko godina prije smrti odlučio je da progovori o tragediji koja ga je pratila decenijama. Tom prilikom iznio je i svoje sumnje da njegov sin nije stradao slučajno, već da je ubijen zbog njega.

"Mislim da je Edi ubijen isključivo zbog mene, jer ja nisam napustio Hrvatsku, nisam otišao u London, Njujork, šta ja znam, kao što su neki bježali", rekao je Kovač.

"Znaju svi šta se njemu dogodilo, ali 1992. je bila 1992. godina. Skrivala se istina zato što sam dosta tih svojih fanova imao u policiji u Hrvatskoj, pa u tadašnje vrijeme neko možda nevin ne bi stradao. Cela Hrvatska je ćutala, 17 godina sam se borio", govorio je pjevač.

Ispunjena mu je poslednja želja

Mišo Kovač ispraćen je na večni počinak u sredu, 4. novembra, na zagrebačkom groblju Mirogoj, u krugu porodice. Njegova vječna kuća nalazi se pored groba sina Edija, koji je život izgubio veoma mlad.

Pogledajte fotografije Miše Kovača sa ćerkom:

Od legendarnog pevača prethodno se oprostilo više od 30.000 ljudi na splitskom stadionu Poljud, gdje je organizovan veliki javni ispraćaj koji je trajao tri dana.

Zbog njegove smrti u Hrvatskoj je u utorak proglašen Dan žalosti, a brojne generacije obožavalaca oprostile su se od umjetnika čije su pjesme obilježile decenije muzičke scene.