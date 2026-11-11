Pjevač otkrio detalje sa svadbe na koju je Biković upao "mrtav pijan": Ovakav je glumac kad misli da ga ne gledaju

Frontmen "Chegi benda" Stefan Čeganjac otvorio je dušu o druženju sa slavnim glumcem Milošem Bikovićem.

Izvor: bikovic

Miloš Biković nedavno je postao zvijezda mreža nakon što je postao viralan snimak sa jedne svadbe. On je bio kum na ovom vjenčanju, a tokom proslave izveo je nesvakidašnji performans i pred prisutnima vjerodostojno odglumio pijanog matičara koji kasni na ceremoniju.

"Aaa, tu ste, gdje ste bili dok sam još bio trijezan? Ništa nisam doručkovao... Čekao sam vas i sada više nisam trijezan. Ooo, ćao, i vi ste tu, divno vas je vidjeti...", govorio je Biković, što je izazvalo salve smijeha i gromoglasan aplauz svih gostiju.

Pogledajte:

Sada je sve prokomentarisao i Stefan Čeganjac, pjevač i vođa "Chegi benda" u emisiji "Amidži šou", te je otkrio i kakav je utisak ostavio Biković "iza zatvorenih vrata".

"Bili smo na mnogo dobroj privatnoj zabavi, čovjek osmislio lijek protiv raka, patentirao kovid vakcinu, ludilo. Miloš mu je bio kum. Prvi utisak je - stvarno je frajer, zna da se provodi...Šmeker je, baš je prizeman. Pjeva dobro", istakao je muzičar.

Brat kao "skriveni glumac" i šok u pozorištu

Stefan se tokom razgovora osvrnuo i na pitanje da li u njihovom muzičkom sastavu ima onih sa glumačkim talentom, pa se prisjetio komične situacije kada je sa bratom prvi put posjetio jednu predstavu.

Izvor: printscreen/youtube/ AmiG Show

"Da. Moj brat je skriveni glumac, potajni. Veoma zanimljiva predstava, mi smo išli prvi put. Kada su krenuli da se skidaju goli, bili smo u fazonu: 'Uf, šta ovo sad bi?' 'Doći će mama sledeći put', neće mama sledeći put i to je to. Bilo je zanimljivo, da", ispričao je Stefan kroz smijeh.