logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otac Megan Markl presjekao nanogicu: Nakon optužbi da je zlostavljao djecu, pokušao da pobjegne iz pritvora

Otac Megan Markl presjekao nanogicu: Nakon optužbi da je zlostavljao djecu, pokušao da pobjegne iz pritvora

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
0

Tomas Markl, otac Megan Markl, ponovo je uhapšen nakon što je prekršio uslove kućnog pritvora.

Otac Megan Markl presjekao nanogicu: Nakon optužbi da je zlostavljao djecu, pokušao da pobjegne iz p Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain

Otac Megan Markl, Tomas Markl (82), ponovo se našao u pritvoru nakon što je prekršio uslove kućnog pritvora i sam uklonio elektronsku nanogicu za nadzor.

Međutim, nije daleko odmakao, s obzirom da su američke vlasti odmah reagovale i privele ga po kratkom postupku.

Prema informacijama koje je iznio prvi pomoćnik američkog državnog tužioca Bil Isajli, Markl je uređaj za elektronski nadzor uklonio u utorak, 10. novembra, oko jedan ujutro po lokalnom vremenu. Nakon što je utvrđeno da je prekršio uslove puštanja na slobodu, policija je pokrenula potragu i ponovo ga uhapsila.

Optužbe zbog spornih materijala

Podsjetimo, Tomas Markl uhapšen je u prošle nedjelje po jednoj saveznoj tački optužnice za posjedovanje materijala o se**ualnom zlostavljanju djece, a među materijalom su se našle i njegove dvije eksplicitne fotografije na kojima pozira s golom maloljetnom djevojčicom, kao i druge slike sa djecom koja se skidaju. 

Jedna od fotografija prikazivala je golu djevojčicu u sobi koja se čini kao dio lanca motela na Filipinima, gdje je Markl prethodno neko vrijeme boravio.

Nakon hapšenja prevezen je iz doma za starije osobe u Lejklendu na ljekarsku procjenu. Sudija mu je potom dozvolio da se brani sa slobode, ali uz stroge uslove.

Inače, Markl ima loš odnos sa kćerkom Megan, koja se oglasila nakon vijesti o hapšenju tvrdeći da godinama zna za informacije o njegovim postupcima, te da je to upravo razlog zašto nikada nije željela da djecu upozna sa djedom.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tomas markl nanogica hapšenje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ