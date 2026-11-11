Otac Megan Markl presjekao nanogicu: Nakon optužbi da je zlostavljao djecu, pokušao da pobjegne iz pritvora

Tomas Markl, otac Megan Markl, ponovo je uhapšen nakon što je prekršio uslove kućnog pritvora.

Izvor: Youtube printscreen/Good Morning Britain

Otac Megan Markl, Tomas Markl (82), ponovo se našao u pritvoru nakon što je prekršio uslove kućnog pritvora i sam uklonio elektronsku nanogicu za nadzor.

Međutim, nije daleko odmakao, s obzirom da su američke vlasti odmah reagovale i privele ga po kratkom postupku.

BREAKING: Meghan Markle's dad Thomas Markle Sr. has a brand new mugshot ... after allegedly cutting off his ankle monitor and landing himself back behind bars.Details: https://t.co/tkNJOHJFiM https://t.co/9XjlDIB7Ky — TMZ (@TMZ)November 11, 2026

Prema informacijama koje je iznio prvi pomoćnik američkog državnog tužioca Bil Isajli, Markl je uređaj za elektronski nadzor uklonio u utorak, 10. novembra, oko jedan ujutro po lokalnom vremenu. Nakon što je utvrđeno da je prekršio uslove puštanja na slobodu, policija je pokrenula potragu i ponovo ga uhapsila.

Optužbe zbog spornih materijala

Podsjetimo, Tomas Markl uhapšen je u prošle nedjelje po jednoj saveznoj tački optužnice za posjedovanje materijala o se**ualnom zlostavljanju djece, a među materijalom su se našle i njegove dvije eksplicitne fotografije na kojima pozira s golom maloljetnom djevojčicom, kao i druge slike sa djecom koja se skidaju.

Jedna od fotografija prikazivala je golu djevojčicu u sobi koja se čini kao dio lanca motela na Filipinima, gdje je Markl prethodno neko vrijeme boravio.

Nakon hapšenja prevezen je iz doma za starije osobe u Lejklendu na ljekarsku procjenu. Sudija mu je potom dozvolio da se brani sa slobode, ali uz stroge uslove.

Inače, Markl ima loš odnos sa kćerkom Megan, koja se oglasila nakon vijesti o hapšenju tvrdeći da godinama zna za informacije o njegovim postupcima, te da je to upravo razlog zašto nikada nije željela da djecu upozna sa djedom.

(Mondo)