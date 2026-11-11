Skupština Crne Gore mora hitno smanjiti PDV na hranu, ljekove i gorivo, zato što rast cijena pustoši novčanike, smanjuje kupovnu moć i stvara ozbiljne probleme građanima Crne Gore, kazao je potpredsjednik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar.

Izvor: URA

Konatar je podsjetio da su poslanici Građanskog pokreta URA juče u Skupštini predali dopune Zakona o PDV-u kojima je predviđeno direktno smanjenje stope PDV-a na osnovne životne namirnice i ljekove sa 7 na 0 posto i gorivo sa 21 na 7 posto.

Konatar je naglasio da se mora reagovati sada, a ne pred izbore, i da je smanjenje PDV-a brz, djelotvoran i konkretan mehanizam kojim država može ublažiti posljedice visokih cijena i direktno olakšati svakodnevni život građana Crne Gore.

„Svakodnevni skok cijena osnovnih životnih potrepština i energenata predstavlja nepodnošljiv udar na kućne budžete. Dok troškovi života rastu, kupovna moć naših građana opada, a nabavka hrane, kupovina ljekova i prevoz postaju ozbiljan finansijski teret za većinu porodica“, upozorio je Konatar.

„Pozivamo sve parlamentarne činioce, bez obzira na političke razlike, da pokažu društvenu odgovornost i da interes građana stave na prvo mjesto. Pitanje životnog standarda i borbe protiv visokih cijena ne smije biti predmet političkih kalkulacija niti proceduralnih odlaganja, jer cijene na policama marketa i benzinskim pumpama ne čekaju. Zato zahtijevamo da se Skupština o našem predlogu zakona izjasni po hitnom postupku i time pošalje jasnu poruku da država stoji uz svoje građane u vremenu visokih cijena“, zaključio je potpredsjednik URE Miloš Konatar.