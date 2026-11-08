U Ulici narodnih heroja u Nikšiću danas oko 14.45 časova automobil je iz za sada neutvrđenih razloga proletio kroz terasu lokala „Base“ i pričinio značajnu materijalnu štetu.

Izvor: Uprava policije

Pukom srećom danas je izbjegnuta veća tragedija u Ulici narodnih heroja, kada je automobil iz za sada neutvrđenih razloga proletio kroz terasu lokala „Base“ u Nikšiću.

Kako javlja portala Onogošt, do nezgode je došlo oko 14.45 časova.Polomljena je metalna i staklena konstrukcija terase, kao i dio mobilijara.

Srećna okolnost je što se u trenutku udara na terasi nije nalazio niko od gostiju i prolaznika, pa je izbjegnuta tragedija.

Prema pisanju portala Onogošt, svega desetak minuta prije nezgode jedan sto na terasi bio je zauzet.Vozač automobila, mlađa muška osoba, zadobio je nekoliko ogrebotina.