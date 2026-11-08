Podgorička policija uhapsila je osamnaestogodišnjeg B.F. zbog omalovažavanja policijskog službenika ispred sjeverne tribine Gradskog stadiona, neposredno prije utakmice Budućnosti i Otranta, odigrane 7. novembra.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Podgoričanin B.F. (18) uhapšen je zbog sumnje da je, na Gradskom stadionu u Podgorici, prije utakmice FK Budućnost - FK Otrant, omalovažao policajca, saopštila je Uprava policije.

B.F. je, kako se navodi, osuđen na 60 dana zatvora i uslovno kažnjen godinu dana.

"Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica – Stanice policije za javni red i mir identifikovali su i lišili slobode B.F. (18) iz Podgorice, zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru (ometanje ili omalovažavanje službenog lica), na štetu policijskog službenika, tokom održavanja fudbalske utakmice između FK Budućnost i FK Otrant. Naime, 7. novembra 2026. godine, oko 13.30 časova, neposredno prije početka fudbalske utakmice između FK Budućnost i FK Otrant, ispred ulaza na sjevernu tribinu Gradskog stadiona u Podgorici, navedeno lice je nepristojnim gestom omalovažilo policijskog službenika koji je obavljao službene poslove i zadatke na obezbjeđenju ovog sportskog događaja", ističe se u saopštenju UP.

Kako dodaju iz policije, nakon preduzetih policijskih mjera i radnji, službenici Stanice policije za javni red i mir identifikovali su osumnjičenog i ubrzo ga pronašli, nakon čega je dovedeno u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica.

"O događaju je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji se izjasnio da se u radnjama B.F. ne stiču elementi bića krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica preduzeli su mjere i radnje iz svoje nadležnosti, te su B.F. priveli nadležnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici, koji mu je zbog počinjenog prekršaja iz člana 11 Zakona o javnom redu i miru izrekao kaznu zatvora u trajanju od 60 dana, uz uslovnu kaznu zatvora u trajanju od godinu dana", navodi se.