Američki predsjednik Donald Tramp oglasio se nakon poraza republikanaca na međuizborima i uputio dramatičnu poruku o budućnosti SAD.

Izvor: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva / Zuma Press / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp ocijenio je danas da su Sjedinjene Američke Države rezultatima posljednjih međuizbora "napravile veliki korak unazad u istoriji", istakavši da je i berza, koja je tokom njegovog mandata bila "raketa", pretrpjela jednodnevni gubitak od tri biliona dolara, piše Tačno.

"Ali ne bojte se, vratićemo se, veći i snažniji nego ikada", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Demokrate su na međuizborima za američki Kongres 3. novembra osvojile većinu u oba doma - 241 mjesto u Predstavničkom domu, gdje je republikancima pripalo 162, a u Senatu su dobile 54 mjesta, naspram 44 za republikance.

Kada je riječ o izboru guvernera saveznih američkih država, demokratski kandidati su pobijedili u 28 država, a republikanci u 20.

U odnosu na prethodne izbore, demokrate su osvojile četiri guvernerska mjesta više, a republikanci četiri manje.

Za kontrolu nad Senatom potrebno je 51 mjesto, dok je za kontrolu Predstavničkog doma potrebno 218 mjesta.

(Mondo)