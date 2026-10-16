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Ko su deca Merime Njegomir i čime se bave nakon njene smrti: Sin se krije od javnosti, ovo je jedina slika

Ko su deca Merime Njegomir i čime se bave nakon njene smrti: Sin se krije od javnosti, ovo je jedina slika

Autor Jelena Sitarica
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Merima Njegomir ostavila je iza sebe četvoro dece, a od svih, najmanje se eksponira sin Marko.

Ko su deca Merime Njegomir Izvor: Lepa i Srecna

Uskoro će se navršiti pet godina od kako nas je napustila čuvena pevačica Merima Njegomir. Iza sebe je ostavila četvoro dece - tri ćerke: Ljubicu, Jelenu i Milicu, i sina Marka koji se, za razliku od sestara, nikada nije eksponirao. 

Inače, Marko je pre tri godine stao na "ludi kamer", što je javnost saznala tek kada je isplivala fotografija sa venčanja koju je objavila njegova sestra Ljubica. Mlada je zablistala u venčanici, dok je Marko bio u narodnoj nošnji.Photo Set as poster photo

Inače, sin Marko bio je mezimac pevačice, a i sama Merima je pričali da je bila slaba na njega.

Šta je sa ćerkama?

Milica se povukla iz javnog života i danas radi kao službenik kod poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Izvor: facebook/Milica Njegomir

Kada je reč o Jeleni, ona se u međuvremenu udala, i svom prezimenu je dodala Grahovac, a danas se bavi lajfokoučingom.

Pogledajte još njenih fotografija:

Ćerka Ljubica je takođe udata i vlasnica je poznate poslastičarnice u Beogradu.

"Sebe sam ugušila zbog nje"

Inače, nedavno Milica i Jelena Njegomir, ćerke pokojne pevačice Merime Njegomir, u dirljivom i iskrenom razgovoru otkrile su kako je majčina vanserijska karijera uticala na njihove živote.

"Sada, kako je nema skoro pet godina, shvatam koliko imam neki deo sebe koji sam ugušila zbog nje. Zbog poređenja sa mamom. Ja sam ceo život htela da pevam, ali mama je vrhunski umetnik, neponovljiva, i to meni nije davalo slobodu da ja budem najbolja što mogu", iskreno je rekla Milica.

"Kad slušam Milicu, ja ne slušam kako ona peva, nego kako peva u odnosu na Merimu. To je teško prevazići, a Milica predivno peva. Ima prirodan talenat od rođenja. Mi je stalno slušamo kako peva. Teško je neke stvari prevazići, ali moguće je", rekla je Jelena ranije za Hype TV.


(/MONDO)

Tagovi

Merima Njegomir djeca

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