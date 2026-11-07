"Takva mi sigurno neće ići pred staramajku": Vuk Kostić dobio ćerku, a evo kakvu djevojku nikada ne bi doveo u kuću

Vuk Kostić otkriva svoj stav o estetskim korekcijama i tipovima žena koje ne bi doveo kući.

Izvor: Petar Stojanović/MONDO

Poznati glumac Vuk Kostić od samog početka karijere nosi titulu miljenika ženskog dijela publike, dok njegov privatni život ne prestaje da intrigira javnost. Iako veoma rijetko i nerado govori o svojoj intimi, glumac je jednom prilikom otvoreno progovorio o svom ukusu i bez ustručavanja iznio oštar stav o estetskim korekcijama kod pripadnica ljepšeg pola.

Tom prilikom je jasno poručio da ga vještački izgled nimalo ne privlači: "Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati djecu i ići pred staru majku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna".

Očigledno dosledan svojim principima i želji za mirom van kamera, Kostić se, prema navodima domaćih medija, prije nekoliko mjeseci tajno oženio i postao otac. Izabranica sa kojom je popularni glumac zasnovao porodicu ne bavi se javnim poslom i uspešno se drži podalje od očiju javnosti.

Izvor: Blic / MONDO