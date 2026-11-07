"Takva mi sigurno neće ići pred staramajku": Vuk Kostić dobio ćerku, a evo kakvu djevojku nikada ne bi doveo u kuću

Vuk Kostić otkriva svoj stav o estetskim korekcijama i tipovima žena koje ne bi doveo kući.
Poznati glumac Vuk Kostić od samog početka karijere nosi titulu miljenika ženskog dijela publike, dok njegov privatni život ne prestaje da intrigira javnost. Iako veoma rijetko i nerado govori o svojoj intimi, glumac je jednom prilikom otvoreno progovorio o svom ukusu i bez ustručavanja iznio oštar stav o estetskim korekcijama kod pripadnica ljepšeg pola.
Tom prilikom je jasno poručio da ga vještački izgled nimalo ne privlači: "Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati djecu i ići pred staru majku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna".
Očigledno dosledan svojim principima i želji za mirom van kamera, Kostić se, prema navodima domaćih medija, prije nekoliko mjeseci tajno oženio i postao otac. Izabranica sa kojom je popularni glumac zasnovao porodicu ne bavi se javnim poslom i uspešno se drži podalje od očiju javnosti.
Izvor: Blic / MONDO