Vuk Kostić se tajno oženio i dobio dijete, a komšije otkrivaju detalje o njegovom privatnom životu i svakodnevici.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Glumac Vuk Kostić (46) nedavno se, prema pisanju medija, oženio u tajnosti i dobio dijete, a reakcije i izjave njegovih komšija privukle su veliku pažnju javnosti. Oni su otkrili kakav je glumac privatno, kao i u kakvom ga društvu viđaju.

Kako tvrde susjedi Vuka Kostića, oni ga redovno viđaju u kraju, ali detalji njegovog privatnog života i dalje ostaju obavijeni velom tajne.

Jedan od komšija je za medije opisao kako izgleda glumčeva svakodnevica u komšiluku:

"Vuka stalno viđamo, ali se on ne zadržava previše tu. Što se tiče toga da li je dobio dijete, mi ga viđamo sa nekom djecom kako se stalno slika dok šetaju."

Vidi opis "Ne znam ko mu je ta žena": Komšije Vuka Kostića progovorile o tajnom vjenčanju, evo u kakvom ga društvu viđaju vuk kostić 22. 11. 1979. Vuk Kostić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 7 7 / 7

"Ne znam ko mu je ta žena"

Iako ga viđaju u opuštenim izdanjima, identitet njegove supruge kao i sami detalji svadbe ostali su nepoznanica za čitav kraj. Prvi komšija glumca je o tajnom vjenčanju izjavio:

"Ne znam ko mu je ta žena, niko od komšija nije ni znao da se desilo to vjenčanje, odnosno gdje je bilo, ali vjerovatno su namjenski sve to sakrili."

Ovako izgleda njegova supruga:

Žena Vuka Kostića izgleda kao boginja i to je činjenica https://t.co/mkCHzbMVxG — Mariel (@malasirena111)June 18, 2026

Isti susjed je potom prokomentarisao i zbog čega smatra da nije bilo potrebe za skrivanjem tako lijepih vijesti:

"Glumci u poslednje vrijeme imaju ili neke afere, ili se razvode. Evo sad da čujemo da se desila svadba, Vuku svaka čast, ali mi nije jasno što se to toliko krije. Ne treba da se krije, to su sve lijepe stvari."

Uprkos iznenađenju, komšije navode da u potpunosti razumiju Vuka, koji jednostavno ne želi da previše otkriva detalje iz svog privatnog života.

Podsjetimo, glumac je i sam u ranijim intervjuima otvoreno govorio o tome koliko mu je sticanje porodice važno i da mu je roditeljska uloga bila jedina neostvarena želja:

"Sreća je u malim stvarima, nije srećan onaj ko mnogo ima, nego onaj kome malo treba. Valjalo bi da dobijem dijete, to je jedino što mi je bitno. Ostvario sam se kao glumac, ne patim od toga da budem uspješniji. Volim stvari koje imam i njegujem, zdravlje mi je bitno, i još samo nedostaje to ostvarenje roditeljske uloge."

Izvor: Blic / MONDO