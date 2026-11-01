Prvo oglašavanje Marije Kulić nakon udesa: Iznijela detalje nesreće, pa otkrila kako je mali Željko

Marija Kulić je na Instagramu podijelila detalje o saobraćajnoj nesreći koju su doživjele ona i Miljana, uz poruku da je sve u redu.

Izvor: TikTok printscreen / marijakuliclive

Miljana Kulić vratila se u "Elitu", iz koje je izašla kako bi vidjela sina, što je stavka koju ima u ugovoru. Po povratku je otkrila da su ona i njena majka doživjele saobraćajnu nesreću, dok je u kolima bio i njen sin Željko. Sada se ovim povodom oglasila i Marija Kulić, i otkrila detalje nesreće.

Marija Kulić oglasila se na svom Instagramu i opisala nezgodu, koju su doživjeli na semaforu, te se osvrnula i na Željka i otkrila kako se osjeća:

"Hvala svima na brizi. Sve je okej, ništa strašno. Malo nas je čuknula žena na semaforu, Željko nije ni osjetio, igrao je igrice", objasnila je Marija sve što se dogodilo.

Podsjetimo, Marija je nedavno otkrila i kako je njen unuk sasvim slučajno saznao da ima sestru po ocu.

"Rekao mu je bratanac kada su učili porodično stablo u školi, ali mene nikada nije pitao o tome. Ona ima 20 godina, on 8, žive u različitim gradovima i nema potrebe za upoznavanjem."

Otkrila je tom prilikom i da li Željko pita za oca:

"Ne pita niti ga zanima kada ga vidi na televiziji, jer od njega ne osjeća nikakvu ljubav. Pred djetetom nikada ne pričamo ružno o Ivanu jer pratim dječije psihologe i znam da je to pogrešno."

Izvor: Blic / MONDO