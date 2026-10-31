Jovan Memedović i Olivera Kovačević najavili tužbe protiv Vučića: "Vidimo se na sudu"

Olivera Kovačević i Jovan Memedović podnose tužbu protiv Aleksandra Vučića zbog optužbi koje je uputio gostujući na TV Informer.

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages/ RTS Prikazuje/Youtube/ Instagram/avucic

Poznata TV lica Rts-a, Jovan Memedović i nekadašnja urednica Zabavnog programa Olivera Kovačević, najavili su podnošenje tužbe protiv bivšeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, zbog optužbi koje je na njihov račun iznio tokom gostovanja na TV Informer.

Nakon što je Aleksandar Vučić tokom gostovanja na televiziji Informer iznio niz tvrdnji i optužbi na račun pojedinih zaposlenih i saradnika Javnog servisa, uslijedila je oštra reakcija. Poznati voditelj i autor emisije "Sasvim prirodno" Jovan Memedović, kao i dugogodišnja urednica i novinarka Olivera Kovačević, odlučili su da pravnu zaštitu svog ugleda i profesionalnog integriteta potraže pred sudom, navodi Nova. rs.

Kako je najavljeno, tužba se odnosi na izrečene neistine i narušavanje ugleda, a pravni timovi pripremaju podneske kojima će se utvrditi odgovornost za iznijete navode u programu uživo.

"Iako se mnogo ne uzdam u to da ću ga vidjeti na optuženičkoj klupi, tužiću ga, naravno, kao i ranije. Interesuje me šta tačno podrazumijeva pod mojim 'kriminalnim djelovanjem'? To što mi je, prije sedam godina, ukinuta autorska emisija, to što sam postala zabranjena novinarka Radio-televizije Srbije ili to što sam od nekih njegovih vojnika iz UO RTS-a klevetana? Tome je svoj nemjerljiv doprinos dao upravo Aleksandar Vučić, a gromoglasno podržala njegova propagandna mašinerija", kaže Olivera Kovačević za Novu.rs.

"Uvijek sam bila samo novinarka!"

Dodaje da Vučić "dobro zna da nikada nije bila član nijedne stranke".

"Od uspostavljanja višestranačkog sistema u Srbiji, uvek sam bila samo - novinarka! Sam tvorac epohalne laži s početka teksta, koji me je ponovo nazvao 'žutom', veoma dobro zna da nikada nisam bila član ni jedne političke stranke. Takođe, zna da, ma koliko se trudio, neće naći ni jednu moju rečenicu koja bi svjedočila o tome da sam se ogrešila o novinarsku etiku. O tome govore nagrade, i podaci o gledanosti emisija i programa koje sam uređivala i vodila. U tom smislu, počastvovana sam kampanjom koju protiv mene nastavlja da vodi politički gubitnik, koji svojim nemoćnim bijesom, svojim huliganskim napadima na vrijedne i čestite ljude, pokušava da kartelu kome očito nešto duguje poruči - tu sam, još komadujem. Ne komaduješ! Razvlašćen si! Vidimo se na sudu, tigre od papira!", rekla je za Novu rs.

Vučić je rekao da su doskorašnju direktorku Rts-a Manju Grčić i urednicu informativnog programa Bojanu Mlađenović "natjerali da podnesu ostavke".

"Ali sad će tu, naravno, da nastane tuča između kriminalnog lobija koji predvode Memedović i žuta Olja Kovačević, i sa druge strane ovi sa N1 i Nove S, jer svima je njima do para, nije baš do uređivanja, nego do para", rekao je Vučić.

Vidi opis Jovan Memedović i Olivera Kovačević najavili tužbe protiv Vučića: "Vidimo se na sudu" Jovan Memedović je uporno ispitivao Milicu da objasni šta je kumis. Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / RTS Prikazuje Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: RTS / Printscreen Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: RTS Prikazuje/Youtube Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Youtube printscreen/RTS Prikazuje Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: printscreen/youtube/RTS Prikazuje Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: RTS Prikazuje/Youtube Br. slika: 6 6 / 6 AD

UNS pozvao Vučića da prestane da omalovažava novinare

Udruženje novinara Srbije (UNS) osudilo je danas uvrede koje je bivši predsjednik Aleksandar Vučić uputio predsjednici izvršnog odbora UNS i novinarki Radio-televizije Srbije (RTS) Oliveri Kovačević i novinaru Jovanu Memedoviću i pozvalo ga da "konačno prestane sa omalovažavanjem novinara".

"UNS ističe da politički akteri treba da budu svjesni svoje odgovornosti kada optužuju novinare i medije i poziva Vučića da prestane sa agresivnim i zapalјivim govorom, koji za posljedicu može da ima ugrožavanje bezbjednosti novinara i podsticanje tenzija i podjela u društvu. UNS podsjeća da svi građani imaju pravo da budu nezadovolјni radom novinara, ali da niko nema pravo da ih vrijeđa i omalovažava", piše u saopštenju, prenosi Danas.

(izvor: Nova.rs/ Danas/ prenosi MONDO)